Гонконг остается самым дорогим рынком высокобюджетного жилья

Согласно последним данным исследования The Wealth Report Insight Series международной консалтинговой компании Knight Frank, Гонконг остается самым дорогим рынком жилой недвижимости со средней ценой в 45 760 долл. США за кв. м в высокобюджетном сегменте. В рамках исследования проводился анализ средней и максимальной цены квадратного метра жилья в динамике за последние пять лет среди десяти городов мира.

Анализ 5-летнего периода показал, что несмотря на продолжающийся рост средних цен на недвижимость с 2014 года, самый высокий показатель стоимости был зафиксирован еще в 2016 году при продаже дома в районе The Peak в Гонконге – 303 051 долл. США за кв. м с общей суммой сделки 38,3 млн долл. США. С тех пор максимальная цена на жилье упала на 16%.

Лондон и Нью-Йорк занимают 2 и 3 строчки рейтинга со стоимостью высокобюджетной недвижимости в 32 530 и 32 175 долл. США за кв. м соответственно. Интересно, что на рынке Лондона, несмотря на падение цен на 7% в 2015-2017 гг., в 2017 году был достигнут рекордный показатель в 163 440 долл. США за кв. м, что на 35% выше максимальной цены в Нью-Йорке в 2015 году (121 094 долл. США за кв. м).

Лиам Бэйли, руководитель департамента международных исследований Knight Frank, комментирует: «В 2011 году мы прогнозировали, что за десятилетие цены на рынке высокобюджетного жилья Лондона достигнут уровня в 136 700 долл. США за кв. м[1]. Продажа лота за 163 440 долл. США за кв. м в 2017 году подтвердила мои оптимистичные ожидания, которые были основаны на данных исследования The Wealth Report. Из года в год становилось все понятней, что рост глобального благосостояния влияет на мировые рынки недвижимости, заметно повышая спрос на лучшие активы нового уровня».

Дубай остается самым доступным из всех проанализированных рынков со средней ценой в 6 729 долл. США за кв. м. Тем не менее, и в данной локации были зафиксированы и пиковые цены: в 2014 году прошла сделка по цене в 42 796 долл. США за кв. м, занявшая четвертое место по показателю максимальной цены среди проанализированных городов в том году.

За прошедшие пять лет наиболее высокая цена сделки в Сиднее была зафиксирована в 2018 году (54 149 долл. США за кв. м), в Майами в 2015 году – 51 601 долл. США за кв. м, в Берлине в 2016 году – 34 301 долл. США за кв. м, а в Шанхае в 2017 году – 33 411 долл. США за кв. м.

Показатели максимальной стоимости высокобюджетного жилья в Сингапуре остаются относительно стабильными, средние цены выросли на 17% в период с 2014 по 2018 год. Ввиду того, что многие сингапурцы проживают в объектах, принадлежащих государству, рынок частной жилой недвижимости здесь представлен в меньшей степени – низкий уровень спроса означает, что высокие цены в высокобюджетном сегменте маловероятны.

Из 10 исследованных городов разница между средними и максимально высокими ценами составляет 200%. За последние 5 лет наибольший разрыв был зафиксирован в Гонконге – 624% в 2016 году. Похожие тенденции наблюдались в Дубае в 2014 году и в Майами в 2015 году.

Самый низкий рост цен за последние 5 лет был отмечен в Париже и Сингапуре – в среднем на 30% и 39% соответственно. Возможно, сказывается тот факт, что данные города находятся в середине ценового спектра, в то время как серьезная динамика наблюдается в локациях либо с самыми низкими, либо с самыми высокими ценами на жилье.

Москва в рейтинг городов с самым высоким уровнем цен на недвижимость не вошла. По итогам I квартала 2019 года средняя цена на рынке высокобюджетной недвижимости Москвы составила 815 тыс. руб. за кв. м (12 590 долл. США за кв. м[2]). За пять лет динамика была разнонаправленной, максимальное значение средней цены было зафиксировано в 4 квартале 2015 года – 995 тыс. руб. за кв. м. На текущий момент максимальная цена за кв. м находится на уровне 2 780 тыс. руб. за кв. м (42 740 долл. США за кв. м[3] ).

По словам Алексея Новикова, управляющего партнера Knight Frank, центром инвестиционного притяжения для российских ультрасостоятельных людей по-прежнему остается Лондон. Вне зависимости от трансформации политических и экономических реалий (неопределенность вокруг Brexit, ужесточение налогового режима) спрос на его рынке высокобюджетного жилья остается практически неизменным из года в год. В свою очередь, недвижимость в азиатском регионе пока еще не является приоритетной при выборе направления инвестирования среди россиян.

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank, считает, что в последнее время наблюдается высокая инвестиционная активность россиян в Дубае: в деловых районах ультахайнеты покупают несколько апартаментов в готовых или строящихся объектах для дальнейшей сдачи экспатам, также популярны и сервисные апартаменты под управлением известных отельных операторов для сдачи туристам. Значительным стимулом роста интереса к недвижимости в городе можно считать и наличие свободных экономических зон, и долгосрочные резидентские визы.

[1] Курс по состоянию на 10 июня 2019 года.

[2] Курс на 31.03.2019 - 64,7347 руб./$

[3] Курс по состоянию 10.06.2019 - 65,0395 руб./$