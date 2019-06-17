Банк России удовлетворил аппетит рынка. Что дальше?

На сегодняшнем заседании Банк России ожидаемо снизил ставку на 0,25 п.п. до 7,5%.

Главная интрига заключалась в тональности комментариев регулятора и уровне нового прогноза по инфляции.

Умеренные комментарии закрепляли текущие настроения участников рынка - ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки в конце года. Более мягкая - «голубиная» риторика могла скорректировать прогнозы рынка и подогреть ожидания ускоренного снижения ставки (по текущему консенсус-прогнозу Reuters только 35% экспертов ожидают повторного снижения в 3 квартале и 75% до конца 2019 года).

В результате комментарии оказались мягкими. Несмотря на то, что ЦБ незначительно понизил прогноз инфляции с 4,7%-5,2% до 4,2%-4,7% (прогноз МЭР 4,3% остается вблизи его нижней границы), регулятор заявил о возможности повторного снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

ЦБ считает инфляционные ожидания все ещё высокими и опасается ускорение инфляции на фоне роста государственных расходов во втором полугодии – это причина умеренного снижения прогноза по инфляции.

Кроме того, ЦБ понизил прогноз экономического роста с 1,2%-1,7% до 1%-1,5%, констатируя, что экономическая активность находится ниже его ожиданий. Возможность повторного снижения ключевой ставки и понижение прогноза роста ВВП свидетельствуют о том, что в понимании ЦБ риски замедления роста экономики увеличились и в перспективе могут превалировать над рисками ускорения инфляции.

Банк России продолжает опасаться реализации внешних экономических и геополитических рисков. Хотя, по мнению ЦБ, пересмотр прогнозов монетарной политики ФРС несколько снижает риски оттока капитала с развивающихся рынков. ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть (до $65 с $60 за баррель) и по профициту счета текущих операций (до $98 млрд. с $88 млрд.), что также свидетельствует о некотором снижении внешних рисков. Прогноз оттока капитала из частного сектора увеличен (до $50 млрд. с $35 млрд.), что скорее следствие крупного оттока за первые пять месяцев года ($35,2 млрд.).

Опираясь на текущую риторику ЦБ, а также на недавно обновленный нами прогноз по инфляции (до 4,2% на конец года), мы пересмотрели прогноз по ключевой ставке – повторное снижение произойдет в сентябре 2019 года. На конец 2019 года ключевая ставка составит 7,25%.

Попов Денис, ПАО "Промсвязьбанк"