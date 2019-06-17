Банк «Открытие» выиграл конкурс АСВ по выплатам вкладчикам ООО КБ «Взаимодействие»

Банк «Открытие» победил в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие» - ООО КБ «Взаимодействие» (рег. № 1704, г. Новосибирск). «Открытие» стало единственным агентом по выплатам в рамках данного страхового случая, наступившего 6 июня 2019 года.

Выплаты вкладчикам ООО КБ «Взаимодействие» пройдут в г. Новосибирске. Предварительная дата начала выплат – 17 июня 2019 г.. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1,4 млн рублей. Ознакомиться со списком офисов, осуществляющих выплаты, и режимом их работы, можно здесь.

Размер страховой ответственности Агентства по вкладам физических лиц ООО КБ «Взаимодействие» составляет 103,6 млн рублей, из которых 589 тысяч приходится на вклады малых предприятий.