Сбербанк наградил финалиста международного конкурса идей Visa Everywhere Initiative поездкой в ведущий инновационный центр мира

Сбербанк наградил финалиста российского этапа конкурса Visa Everywhere Initiative 2019 специальным призом — автор проекта «FlyPenny» поедет в один из ведущих инновационных центров мира.

Visa Everywhere Initiative 2019 в России — региональный этап глобальной программы Visa по поддержке стартапов, международный конкурс идей, направленный на поиск, продвижение и внедрение инновационных решений и бизнес-проектов, отвечающих перспективным потребностям финансового сектора и индустрии розничной торговли в России и мире.

К участию были приглашены стартапы, предприниматели, сотрудники корпораций, студенческие и школьные команды со всего мира. Поступило 800 заявок в следующих номинациях (брифах): «Эффективные омниканальные решения» (как увеличить объёмы продаж ритейлеров и обеспечить «бесшовное» обслуживание), «Новые источники доходов для торгово-сервисных предприятий и банков» (экосистемы, большие данные, AI, открытые API, IoT), «Решения для бизнеса» (как снять барьеры и создать новые возможности по использованию корпоративных карт) и «Контекстуализация сервисов» (какие новые клиентоориентированные услуги или продукты помогут превзойти ожидания потребителей). Именно этот бриф стал самым популярным среди участников, собрав 32% заявок. Второе место заняли «Решения для бизнеса» — 28%. Почти поровну распределились заявки между брифами «Эффективные омниканальные решения» — 20,5% и «Новые источники доходов для ТСП и банков» — 19,5%.

Жюри, в состав которого вошли российские и международные финтех-эксперты, оценили уникальность и масштабируемость представленных проектов. В финал прошли 12 проектов: по 3 финалиста в каждом брифе конкурса.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Сбербанк постоянно совершенствует продукты и услуги для юридических лиц и предпринимателей, внедряет новые технологии, чтобы наши сервисы были максимально удобны и функциональны. Участие и поддержка таких проектов позволяют стимулировать развитие инновационных решений, а также способствуют появлению новых, ещё более удобных сервисов».