Сбербанк окажет содействие аэропорту Шереметьево в реконструкции аэродромной инфраструктуры

Сбербанк и аэропорт Шереметьево договорились о сотрудничестве в рамках кредитного договора с лимитом 11 млрд руб. на цели финансирования капитальных затрат по первому в России концессионному соглашению о реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры.

Концессионное соглашение заключено в конце 2018 года между АО «Международный аэропорт Шереметьево» и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). Срок действия соглашения — 49 лет. Общий объем инвестиций — более 61 млрд руб.

Ольга Харламова, вице-президент, директор департамента кредитования ключевых клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

«Кредитный договор обеспечивает потребности концессионера в дополнительном финансировании на ближайшие два года. Ранее Сбербанк предоставил гарантию исполнения аэропортом обязательств в пользу Росавиации в рамках данного проекта. Комплексная поддержка концессионного соглашения кредитными продуктами Сбербанка —­ это важный шаг в дальнейшем развитии сотрудничества».

Александр Олейник, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «МАШ»: «Сбербанк на протяжении многих лет является стратегическим партнером АО «МАШ». Реализация данной сделки на предложенных Сбербанком выгодных условиях финансирования позволяет АО «МАШ» снизить нагрузку на авиакомпании и пассажиров».