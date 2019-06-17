Банк УРАЛСИБ принял участие в Russian Tech Week 2019

Банк УРАЛСИБ принял участие в большой неделе инновационных технологий — Russian Tech Week 2019.

Руководитель Дирекции искусственного интеллекта и анализа данных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Юрий Сирота выступил модератором секции «AI & Big Data», а также представил свой доклад на тему: «Применение искусственного интеллекта в банке». В рамках потока спикерами были раскрыты темы сбора и обработки массива данных, автоматизации бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта, ведения документооборота и машинного обучения.

Russian Tech Week 2019 проходила в научно-технологическом парке «Сколково». Организатором конференции выступила компания «Технократ». На единой площадке состоялось 10 тематических потоков, где обсуждались актуальные вопросы в сфере цифровой трансформации российского бизнеса, искусственного интеллекта, больших данных и машинного обучения, финансовых, блокчейн, регулятивных и HR-технологий, виртуальной и дополненной реальности, бизнес-аналитики, инвестиций в российские стартап-проекты.

Традиционно 2 раза в год, весной и осенью, Russian Tech Week объединяет лучших предпринимателей из разных уголков России и стран зарубежья. В этом году мероприятие посетило 1800 человек, было представлено 240 докладов о цифровых технологиях, 55 российских и иностранных компаний презентовали свои технологические разработки для решений задач бизнеса. В течение конференции также действовала экспо-зона, где были представлены новейшие разработки российских стартаперов.