Россельхозбанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам Банка «Прайм Финанс»

АО «Россельхозбанк» на основании Агентского договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» на осуществление выплат страхового возмещения вкладчикам физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, Банка «Прайм Финанс» (АО) приступает к приему заявлений о выплате возмещения по вкладам и других необходимых документов, а также к выплате страхового возмещения с 17 июня 2019.

Выплаты вкладчикам физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, производятся в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» в связи с наступлением страхового случая. Возмещение по вкладам выплачивается в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1 400 000 руб. в совокупности.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»).