Курс на Узбекистан: Райффайзенбанк проведет Банковский саммит в Ташкенте

Райффайзенбанк и его головная структура Raiffeisen Bank International (RBI) проведут Банковский саммит в Ташкенте 26 июня.

В саммите примут участие представители министерства финансов и ЦБ Узбекистана. Делегацию RBI из Вены возглавит Аксель Зуммер, руководитель отдела финансовых институтов.

«У Райффайзенбанка есть большая заинтересованность в работе с Узбекистаном. Экономика этой страны имеет значительный потенциал роста. Наша конференция в первую очередь нацелена на банки и финансовые компании. Мы расскажем о плюсах сотрудничества с международным банком, о продуктах и услугах, которые помогут найти решения, отвечающие интересам бизнеса, — прокомментировала Анастасия Евстигнеева, руководитель отдела финансовых институтов Райффайзенбанка. — Райффайзенбанк продолжает развивать сотрудничество с компаниями и банками в постсоветском пространстве. Мы уже активно работаем с банками и эмитентами из Беларуси и Таджикистана. Недавно мы были организаторами двух выпусков евробондов Банка развития Республики Беларусь и видели высокий спрос на эти бумаги. Мы верим, что иностранные инвесторы захотят участвовать в похожих проектах в Узбекистане, а иностранный банк с представительством в России может стать хабом для разного рода сделок и проектов в странах СНГ».

Представители Райффайзенбанка и RBI расскажут о финансовых продуктах, включая размещение облигаций, операции форекс, депозитарных и клиринговых услугах, брокерском обслуживании, торговом финансировании, а также о важных аспектах комплаенса и корреспондентских отношений.