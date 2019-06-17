Осталось 2 дня. Сезонный вклад «Победный» со ставкой 7,8% можно открыть в Связь-Банке до 19 июня

Связь-Банк завершает прием средств в сезонный вклад «Победный» под 7,8% годовых в рублях. Депозит можно открыть до 19 июня 2019 года включительно и зафиксировать высокую доходность на 1,5 года.

«Победный» стал одним из самых востребованных вкладов в линейке Связь-Банка: оформляется на сумму от 50 000 рублей, под фиксированную величину процентной ставки на весь срок, в отделениях или через Интернет-банк.

В конце срока денежные средства автоматически переводятся на вклад «Максимальный доход»*. Начисление и выплата процентов осуществляются на счет вклада «До востребования», текущий счет, счет карты или «Накопительный счет».

*на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок, равный 367 дней с учетом суммы вклада.