Екатерина Милюшис, MeLove: «Мы начинали с очень скромного капитала, б/у оборудования и желтых обоев, которые сами клеили»

В Иркутске насчитывается уже три магазина женской одежды MeLove. Директор шоурумов Екатерина Милюшис рассказала порталу SIA.RU, как она начинала свой бизнес шесть лет назад, где предпочитает хранить сбережения и какие перемены произошли в работе разных банков.

Про банки. Мы начинали свой бизнес с очень скромного капитала, б/у торгового оборудования и желтых обоев, которые сами клеили. Первые деньги из бизнеса достали лишь 1,5 года спустя. Сначала мы открыли расчетный счет в Сбербанке. Кажется, что это самый надежный банк, самый простой и имеет больше всего отделений. Мы наработали там хорошую положительную историю и взяли коммерческую ипотеку. Но после ее оформления в 2014 году появились сомнения относительно выбора банка. Из-за неповоротливой системы банка процессы идут очень долго. Хотелось перейти в другой банк, но обороты не позволяли нам держать два расчетных счета. Мы долго не могли уйти, потому что в любом случае нам пришлось держать расчетный счет по условиям взятой ипотеки. Примерно год назад мы открыли расчетный счет в Альфа-Банке, потому что это достаточно разветвленный банк, с хорошей сетью, очень понятный и удобный для бизнеса, молодежный, я бы так сказала. Сейчас ипотеку в Сбербанке мы закрыли.

Про сбережения. Сбережения мы храним на депозитах. В никакую недвижимость не вкладываем, потому что на сегодняшний день наблюдается спад стоимости коммерческой недвижимости. Мы продали одно из коммерческих помещений и разбиваем вклады по суммам в рамках закона о страховании вкладов. Делаем всё, чтобы не прогореть.

Про валюту. Я больше доверяю евро и юаню, но такова реальность нашего бизнеса, что больше приходится работать с долларом, хотя, он и скачет туда-сюда. Вообще, я считаю, что будущее за юанем, в Азии.

Про кредиты. У нас был опыт с оформлением коммерческой ипотеки, о ней я уже сказала ранее. Это было в самом начале нашего бизнеса, спустя 1,5 года, как мы открылись. Процент был очень высокий и требования тоже, но тогда ипотека была нам очень нужна. Мы постоянно берём в Сбербанке кредиты на пополнение оборотных средств. Кстати, в этом плане в Сбербанке выгодные условия, если сравнить, например, с Альфа-Банком. Не нужно подтверждать цель кредитования, независимо от того, используешь ли средства на закупку оборудования, пополнение товарной массы или что-либо еще. Банк этим не интересуется. Если у меня хорошие обороты на расчетных счетах и нет задержек по кредитам, новый кредит дадут быстро, за 3-4 дня. Очень удобно. В другие банки не обращаемся, потому что, когда нужны срочно деньги, проще прийти в банк, где видят наши обороты.

Про отношение банков к своим клиентам. Те банки, которые сейчас стремительно развиваются в секторе корпоративного обслуживания, например, Открытие, Альфа-Банк, улучшают качество своих услуг. Положительные изменения и в отношениях с клиентами. В то же время наблюдается текучка кадров в Сбербанке. Поменять тарифный план очень сложно. Все скинули на Москву и в этом плане чувствуешь себя брошенным. Постоянно все решается через горячую линию.

Про мошенничество. Нам встречались покупатели, которые будто бы переводили деньги на карту, но показывали фальшивые скрины об оплате. Такой вид мошенничества распространен в интернет-магазинах.

Про финансовые принципы. Мы считаем себя партнерами с положительной репутацией, не задерживаем платежи, редко уходим в долги. И в первую очередь, заранее распределяем ежемесячные платежи: аренда, выплаты по текущим кредитам, заработная плата. Это всегда в приоритете в независимости от того, какие обстоятельства сложились. Финансовый принцип – принцип порядочности, принцип распределения финансовых ресурсов.

Про любимые траты. Мы не покупаем дорогие автомобили, квартиры, но любим путешествовать семьёй и не отказывать себе во время отдыха ни в чем.

Про первые деньги. Если говорить о первых серьезных деньгах, то это была сделка по продаже оборудования, когда жила в Китае. В этой сделке я в свои 20 лет смогла заработать шестизначную сумму. Потратила её на гаджеты: купила iPad, плеер iPhone, модный розовый ноутбук. Потом путешествовала на эти деньги. Это была моя первая сделка, первый коммерческий успех.