Наталия Орлова, Альфа-Банк: До конца этого года ЦБ , возможно, еще один раз понизит ставку

ЦБ, как и ожидали 33 из 35 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, понизил ставку с 7,75% до 7,5%. В пресс-релизе ЦБ говорится, что прогноз инфляции на 2019 год снижен с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%, а прогноз экономического роста на этот год понижен до 1,0-1,5%. ЦБ будет рассматривать возможность снижения ставки на ближайших заседаниях и не исключает выхода ставки на нейтральный уровень к середине 2020 года. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Оолова считает, что ЦБ понизил ставку, главным образом, из-за очень слабого роста ВВП всего на 0,5% г/г в 1К19:

– На наш взгляд, основной причиной, которая стоит за понижением ставки, являются опасения по поводу экономического роста. Слабый рост ВВП – всего на 0,5% г/г в 1К19 оказался существенно ниже прогнозного диапазона ЦБ на уровне 1,0-1,5% г/г; по данным Минэкономразвития, рост инвестиций оставался слабым в 1К19 – на уровне 0,5% г/г, что очень близко к 0,2% г/г за 4К18. Кроме того, мы не исключаем, что результат и за 2К19 может оказаться ненамного лучше – в мае продажи автомобилей снизились на 7% г/г, что говорит о слабости конечного спроса. Поскольку в данный момент правительственный ориентир по росту в 1,3% на этот год находится под угрозой, ЦБ действует таким образом, чтобы снизить вероятность отклонения фактических темпов роста от официального прогноза.

Исходя из того, что инфляция все еще сохранялась на уровне 5,1% г/г в мае, а рост продовольственных цен продолжал ускоряться до уровня 6,4% г/г при том, что инфляционные ожидания в марте-мае оставались на уровне выше 9,0%, необходимости в немедленном понижении ставки, исходя из инфляционного тренда, нет. Кроме того, пока неясно, продолжит ли правительство заморозку российских цен на бензин, которая истекает в мае. Тем не менее, слабость спроса очевидна: в мае рост непродовольственных цен замедлился до 3,8% г/г, то есть до уровня июля 2018 г. Мы ожидаем, что инфляция составит 4,2% к 2019 г.

На первый взгляд, факт завершения цикла повышения ставки в США благоприятен для понижения ставки ЦБ в этом году. В то же время очень резкое изменение в ожиданиях действий ФРС – от ожидаемого повышения ставки в начале этого года до 99%-ой вероятности (на текущий момент) ее понижения до конца этого года – свидетельствует об усилении опасений рецессии в США и негативно для всех развивающихся рынков, в том числе и для России.

Стоит отметить, есть два фактора, по-прежнему, которые никак не согласуются с понижением ставки в этом году: во-первых,

это конъюнктура банковского рынка, во-вторых, планы роста бюджетных расходов. В апреле рост розничного кредитного портфеля продолжал ускоряться до 24% г/; рост рублевых депозитов с 6,6% г/г до 7,3% г/г, хотя и стал хорошей новостью, производит впечатление временного. Быстрый рост кредитов и уязвимость депозитной базы требуют сохранения высокой ключевой ставки. Что касается бюджетных расходов, то необходимость финансировать национальные проекты предполагает ускорение роста бюджетных расходов в 2П19 и должна подтверждать осторожный подход ЦБ.

Мы считаем, что на следующем заседании 26 июля ЦБ возьмет паузу, но, возможно, еще один раз понизит ставку до конца этого года.