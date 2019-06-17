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Охрану правительства Иркутской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ пускать прокурора

17 июня 2019

Кировский районный суд Иркутска оштрафовал охранное агентство на 50 тысяч рублей за отказ пускать прокурора в здание правительства Приангарья, сообщалось на сайте суда.

Во время судебного заседания установлено, что в феврале 2019 года прокурор прибыл в здание правительства для участия  в личном приёме граждан в режиме видеоконференцсвязи, проводимом полномочным представителем президента России в Сибирском Федеральном округе.

Охранник, находясь при исполнении своих обязанностей, отказал пропускать прокурора, указав, что для входа в здание недостаточно предъявленного удостоверения и необходимо иметь одноразовый электронный пропуск.

Согласно федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор при предъявлении служебного удостоверения может беспрепятственно входить в здание правительства.

Постановление Кировского районного суда не обжаловалось и вступило в законную силу.


/ СИА /
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