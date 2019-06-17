Охрану правительства Иркутской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за отказ пускать прокурора

Кировский районный суд Иркутска оштрафовал охранное агентство на 50 тысяч рублей за отказ пускать прокурора в здание правительства Приангарья, сообщалось на сайте суда.

Во время судебного заседания установлено, что в феврале 2019 года прокурор прибыл в здание правительства для участия в личном приёме граждан в режиме видеоконференцсвязи, проводимом полномочным представителем президента России в Сибирском Федеральном округе.

Охранник, находясь при исполнении своих обязанностей, отказал пропускать прокурора, указав, что для входа в здание недостаточно предъявленного удостоверения и необходимо иметь одноразовый электронный пропуск.

Согласно федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор при предъявлении служебного удостоверения может беспрепятственно входить в здание правительства.

Постановление Кировского районного суда не обжаловалось и вступило в законную силу.