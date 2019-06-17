Новости

Средняя зарплата менеджера по тендерам в Иркутске составляет 41 тыс. рублей – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

17 июня 2019

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, что средняя зарплата менеджера по тендерам в Иркутске составляет 41 тысячу рублей в месяц, что в 1,7 раза меньше, чем в Москве.

Специалист по закупкам в столице зарабатывает в среднем 70 тысяч рублей. Также высокий уровень дохода наблюдается в Санкт-Петербурге – 57 тысяч рублей.

По информации сервиса, тендеры Красноярска зарабатывают также, как и иркутские – в среднем 41 тысячу рублей в месяц, в Чите – 43 тысячи рублей, в Улан-Удэ – 37 тысяч рублей.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес-завтрак с ведущими застройщиками и экспертами Сбербанка, 13 июня 2019 года
Юлия Кальвина: "Снижение ставок привело к росту заявок по ипотеке на 10%"
Наталья Зверева: «Цены на новостройки растут, но это не связано со счетами эскроу»
Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Застройщики готовятся к всплеску покупательского спроса на покупку жилья
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании