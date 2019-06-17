Средняя зарплата менеджера по тендерам в Иркутске составляет 41 тыс. рублей – в 1,7 раза меньше, чем в Москве

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, что средняя зарплата менеджера по тендерам в Иркутске составляет 41 тысячу рублей в месяц, что в 1,7 раза меньше, чем в Москве.

Специалист по закупкам в столице зарабатывает в среднем 70 тысяч рублей. Также высокий уровень дохода наблюдается в Санкт-Петербурге – 57 тысяч рублей.

По информации сервиса, тендеры Красноярска зарабатывают также, как и иркутские – в среднем 41 тысячу рублей в месяц, в Чите – 43 тысячи рублей, в Улан-Удэ – 37 тысяч рублей.