71,7% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину – аналитики

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование и выяснил, что 71,7% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Результаты были опубликованы на сайте организации 14 июня.
Аналитики также выяснили, что премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доверяют 37,8% респондентов, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 34,1%, председателю КПСС Геннадию Зюганову – 33,7%, руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 26,6% опрошенных.
По информации ВЦИОМ, одобряют деятельность главы государства 64,2% россиян, премьер-министра страны – 38,3%, правительства – 41,1%.