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Губернатор Левченко: Иркутская область вложит 1 млрд рублей в строительство терминала аэропорта

17 июня 2019

Иркутская область планирует инвестировать около 1 миллиарда рублей в строительство нового терминала аэропорта областного центра, сообщало 16 июня ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Левченко.

«Часть средств, которые нужно будет выделить на дорожные развязки, чтобы лучше был подъезд, автомобильную стоянку – будет за счёт областных средств <…> Прямых инвестиций (региона – прим. ТАСС) на автомобильные развязки, на благоустройство – около 1 млрд рублей», – приводит агентство слова губернатора Приангарья.

По информации издания, в целом инвестиции в строительство аэропорта оцениваются в 7 миллиардов рублей. «Это будут и средства самого аэропорта, он у нас достаточно прибыльный, … за прошлый год почти 700 миллионов прибыли, кроме этого, в силу хорошего финансового положения аэропорт имеет право брать кредиты», – отметил Левченко.

Как сообщает ТАСС, проектирование нового терминала будет проводить институт, расположенный в Иркутске. Подготовительные работы планируется начать в «ближайшие месяцы».

«Дочернее предприятие «Новапорта», которое участвовало с нами в этом проекте, мы его, так скажем, «отставили» в сторону и договорились о приостановлении, замораживании этого проекта и начали осуществлять строительство терминала собственными силами», – сообщил агентству Левченко.


/ СИА /
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