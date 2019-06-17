Бухгалтеру из Иркутска дали 3,5 года условно за кражу у охотников и рыболовов 2 млн рублей

Октябрьский районный суд города назначил главному бухгалтеру Иркутского районного отделения Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов 3,5 года лишения свободы условно за кражу 2 миллионов рублей, сообщалось на сайте суда.

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» УК РФ.

Судом установлено, что бухгалтер изготовил подложные реестры и похитил 2 миллиона рублей, которые потратил на личные нужды.

Подсудимый вину признал в полном объёме и раскаялся в содеянном.

Суд также постановил вернуть организации украденные деньги. В настоящее время мужчина добровольно отдал 7 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.