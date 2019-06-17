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Количество вакансий для подростков в Иркутске за год увеличилось в 10 раз

17 июня 2019

Эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда и выяснили, что количество вакансий для подростков в Иркутске, размещённых в период с мая 2018 года по май 2019-го, увеличилось в 10 раз.

Чаще всего предлагаемая работа для подростков относится к сферам «Начало карьеры, студенты», «Продажи» и «IT, телеком». Работодатели в большинстве случаев готовы рассматривать подростков в качестве работников на позициях стажёров, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, промоутеров, а также официантов.

 Каждая третья вакансия предполагает работу по гибкому графику. Средние зарплаты, предлагаемые работодателями, составляют 10-30 тысяч рублей.

Специалисты HeadHunter также отмечают, что за год резюме на сайте разместили более 1,8 тысячи подростков из Иркутска в возрасте 14-17 лет.

«Чаще всего, они ищут работу курьерами, администраторами, официантами. Но есть среди них те, кто хотел бы попробовать себя в качестве сценариста, сборщика компьютеров, флориста или почтальона», – отмечается в сообщении.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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