Количество вакансий для подростков в Иркутске за год увеличилось в 10 раз

Эксперты сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали ситуацию на рынке труда и выяснили, что количество вакансий для подростков в Иркутске, размещённых в период с мая 2018 года по май 2019-го, увеличилось в 10 раз.

Чаще всего предлагаемая работа для подростков относится к сферам «Начало карьеры, студенты», «Продажи» и «IT, телеком». Работодатели в большинстве случаев готовы рассматривать подростков в качестве работников на позициях стажёров, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, промоутеров, а также официантов.

Каждая третья вакансия предполагает работу по гибкому графику. Средние зарплаты, предлагаемые работодателями, составляют 10-30 тысяч рублей.

Специалисты HeadHunter также отмечают, что за год резюме на сайте разместили более 1,8 тысячи подростков из Иркутска в возрасте 14-17 лет.

«Чаще всего, они ищут работу курьерами, администраторами, официантами. Но есть среди них те, кто хотел бы попробовать себя в качестве сценариста, сборщика компьютеров, флориста или почтальона», – отмечается в сообщении.