Губернатор Приангарья заявил о готовности подписать закон о сити-менеджере Иркутска

Губернатор Приангарья Сергей Левченко в рамках VI Российско-китайского Экспо в Харбине 15 июня заявил о готовности подписать закон о введении в Иркутске института сити-менеджера, сообщало ТАСС.

«Моя законодательная инициатива (о возвращении прямых выборов мэра Иркутска – прим. ТАСС) находится в законодательном собрании и пока не рассмотрена. По нашим всем опросам, которые идут за последние три года, 85% жителей выступают за прямые выборы. Именно поэтому я внёс эту инициативу, и я за неё. Оценивая все другие варианты, мне кажется, они промежуточные. Но если (закон о сити-менеджере – прим. ТАСС) ляжет на стол, я подпишу», – сообщил Левченко агентству.