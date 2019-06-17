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Предприятие из Шелехова задолжало работникам 700 тысяч рублей по зарплате

17 июня 2019

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальной сферы «Стандарт» из города Шелехова Иркутской области не выплатило 13 работникам зарплату на сумму 700 тысяч рублей, сообщается 17 июня на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что организация не платила зарплату сотрудникам с мая 2018 года по январь 2019 года. Задолженность образовалась в период признания компании банкротом.

Для восстановления прав работников прокуратура в адрес главы администрации Большелугского городского поселения – учредителя предприятия – вынесла представление об устранении нарушений требований действующего законодательства.

В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объёме.


/ СИА /
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