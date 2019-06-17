Товарооборот Иркутской области с Китаем за 2018 год вырос на 19% и составил 4,6 млрд долларов – власти

Товарооборот Иркутской области с Китаем по итогам 2018 года увеличился на 19% и составил 4,6 миллиарда долларов США, сообщает 17 июня пресс-служба правительства региона.

По информации в сообщении, из Приангарья в Китай отправлялись продукция лесопромышленного комплекса, нефтепродукты, алюминий, продукты питания, сельскохозтовары, строительные материалы и товары народного потребления.

Пресс-служба также отмечает, что сейчас компании, занимающиеся переработкой ягод, грибов, орехов и лекарственных трав в Иркутской области, получают гранты от правительства региона на приобретение оборудования и развитие новых производств.

«Уникальная сибирская продукция уже пользуется интересом и спросом со стороны китайских партнеров», – говорится в сообщении.