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Мошенницы представились сотрудницами банка и обманули жителя Иркутска на 537 тысяч рублей

17 июня 2019

Мошенницы, представившиеся сотрудниками известного банка, обманули 33-летнего жителя Иркутска на 537 тысяч рублей, сообщается 17 июня на сайте региональной полиции.

Установлено, что мужчине позвонила девушка, представилась сотрудницей банка и сообщила, что его данными завладели третьи лица, и похитили 40 тысяч рублей. Женщина уверила иркутянина, что деньги можно вернуть, и переключила мужчину якобы на старшего менеджера.

Вторая мошенница попросила мужчину сообщить коды из СМС для отмены операции и возврата средств. После сообщения данных, у мужчины начали списывать со счёта деньги.

По факту мошенничества пострадавший обратился в полицию.


/ СИА /
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