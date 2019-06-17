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Семеро жителей ближнего зарубежья подозреваются в незаконной рубке леса в Приангарье на 2 млн руб.

17 июня 2019

Полицейские задержали семерых жителей ближнего зарубежья по подозрению в незаконной рубке леса в Чунском районе Иркутской области на 2 миллиона рублей, сообщается 17 июня на сайте региональной полиции.

 

Во время рейда полицейские обнаружили незаконную рубку сосны. Общий объем вырубленных насаждений составил 600 квадратных метров. На месте были обнаружены и изъяты трактор, два большегруза «КамАЗ», автомобили УАЗ и «Нива», а также бензопилы.

По информации полиции, подозреваемые в рубке – шестеро мужчин в возрасте от 33 до 60 лет – были обнаружены на деляне в 100 километрах от посёлка Чунский.  Позже правоохранители задержали предполагаемого организатора преступления – 36-летнего мужчину, ранее судимого за незаконную рубку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» УК РФ, санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

«В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что участники группы нарушили правила въезда на территорию государства. По результатам собранных административных материалов судом в ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении за пределы страны», – отмечается в сообщении.


/ СИА /
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