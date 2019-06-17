Власти направят более 230 млн рублей на первый этап реконструкции улицы Баумана в Иркутске

Более 230 миллионов рублей направят власти на первый этап реконструкции улицы Баумана в Иркутске, следует из материалов на сайте госзакупок.

Ремонтные работы будет выполнять строительно-производственная база «Стройсоюз», которая по условиям контракта должна будет построить новый участок от Советского 18-ого переулка до Советского 21-ого переулка длиной 2 километра, а также установить дорожные знаки, освещение, обустроить тротуары. Работы должны быть завершены до 15 июня 2020 года.

Средства на реконструкцию выделят из бюджета города Иркутска, в том числе за счёт областной субсидии.