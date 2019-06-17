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Студентка ИГУ получила грант в 700 тыс. руб. на проведение лагеря интеллектуальных игр на Байкале

17 июня 2019

Студентка Иркутского государственного университета (ИГУ) получила грант от Федерального агентства по делам молодёжи в размере 700 тысяч рублей на проведения «Байкальского лагеря интеллектуальных игр», сообщила 17 июня пресс-служба вуза.

Лагерь пройдёт летом 2019 года. В течение 10 дней участники проекта будут соревноваться в различных играх: «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет», «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Хамска» и других. Кроме того, будут проводиться мастер-классы.

Всего в конкурсе Росмолодёжи поучаствовали более 8 тысяч человек из 85 регионов страны. Из общего количества заявок поддержано 820 инициатив.


/ СИА /
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