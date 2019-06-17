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ДК в деревне Ревякина получил 650 тысяч рублей на ремонт по проекту «Культура малой родины»

17 июня 2019

Дом культуры в деревне Ревякина Иркутского района получил 650 тысяч рублей на ремонт по проекту «Культура малой родины», сообщается 17 июня на сайте Иркутского районного муниципального образования.

Средства направят на ремонт первого этажа – заделку щелей и покраску.

По информации на сайте, дому культуры в Ревякина – 5 лет. В здании расположены библиотека, зрительный зал на 140 мест, кабинет вокала, комната Совета ветеранов, хореографический кабинет, театральная студия, тренажерный и дискотечный залы, зал для занятий теннисом.


/ СИА /
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