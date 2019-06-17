Две фирмы из Братского района подозреваются в незаконных поставках леса за границу на 30 млн руб.

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела в отношении руководителей двух фирм из Братского района по подозрению в незаконных поставках древесины в Узбекистан на сумму около 30 тысяч рублей, сообщалось на сайте таможни.

Установлено, что главы фирм действовали по одной и той же преступной схеме, связанной с непринятием мер по возврату денег из-за рубежа за поставленный товар на канале экспорта леса. Декларирование древесины осуществлялось на Братском таможенном посту.

В первом случае руководитель заключил долгосрочный контракт с частным предпринимателем из Узбекистана на поставку пиломатериалов на сумму 24 миллиона рублей, но в положенный срок около 10,4 миллиона рублей за поставленный товар на счета российских банков не поступили.

Во втором случае глава фирмы заключила с фирмой из Узбекистана договор комиссии, в котором предоставляла ему возможность совершать сделки от своего имени по некоторым поручениям. После женщина подписала поручение произвести закуп пиломатериалов хвойных пород на 50 миллионов рублей для поставки в Узбекистан. При этом более 19,5 миллиона рублей на банковский счёт фирмы-лесоэкспортёра в предусмотренный договором комиссии срок не поступили.

Оба руководителя компаний никаких действий для возврата денег не о принимали. Дело возбуждено по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте» УК РФ, санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы.