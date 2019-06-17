Власти Приангарья выделили Иркутскому району 817,1 тысячи рублей на покупку спортинвентаря

Правительство Приангарья выделило Иркутскому району 817,1 тысячи рублей на покупку спортивных инвентаря и оборудования, сообщалось 17 июня на сайте Иркутского районного муниципального образования.

На выделенные средства планируется приобрести 132 единицы спортивного оборудования.

По информации на сайте, для проведения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для посёлков Маркова, Молодежный, сёл Пивовариха, Хомутово и Никольск, деревни Усть-Куда будет закуплено оборудование на 460 тысяч рублей – гири, гранаты разных весовых категорий, счётчики отжиманий, скамьи для измерения гибкости, доски для пресса, дорожки для прыжков длину, помосты для подъёма гирь, мобильный тир и навесной щит для метания в цель.

Для отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Иркутского района запланировано закупить гири весом 24 килограмма, машинку для нанесения разметки, весы напольные и антенны волейбольные с карманами. Для детско-юношеской спортивной школы Иркутского района приобретут тренажёры для обрабатывания техники катания на коньках, нагрузочные пояса, кронштейны для хоккейного корта, баскетбольные мячи, лыжероллеры классические и коньковые, а также борцовский манекен.