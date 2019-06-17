Управляющей компанией ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске стала Knight Frank PM

Управляющей компанией торгово-развлекательного центра «Комсомолл» в Иркутске назначена Knight Frank PM, сообщила 17 июня пресс-служба организации.

Дмитрий Атопшев, управляющий директор Knight Frank PM

Компания будет осуществлять комплексное управление объектом, включая маркетинговое сопровождение и инфраструктурный менеджмент. Knight Frank PM планирует провести частичную реконцепцию и ребрендинг объекта, улучшить пул арендаторов, привлечь новые бренды, увеличить заполняемость до 100% и поднять доход.

«ТРЦ «КомсоМОЛЛ» – это четвёртый проект в нашем портфеле в данном регионе. Помимо него, мы уже более 5 лет управляем одним из самых востребованных объектов в Иркутске – ТРК «Модный Квартал», а также ТРК «Фестиваль» и «Щастье!» в соседнем Ангарске. Основываясь на успешном опыте и учитывая специфику местного рынка, мы видим большой потенциал развития проекта и вывода его на новый качественный уровень. Нам предстоит проделать большой объём работы не только по улучшению состава арендаторов, но и по реновации общественных пространств и созданию комфортной среды для посетителей. Работая над обновлённой концепцией проекта, мы планируем сделать акцент на создании качественного предложения для жителей города в формате семейного торгового центра. Мы уверены, что этот объект займет достойное место на рынке в долгосрочной перспективе», – приводятся в сообщении слова управляющего директора Knight Frank PM Дмитрия Атопшева.

Справка:

ТРЦ «Комсомолл» общей площадью GBA 74,5 тысячи кв.м (GLA 52 500 кв. м), расположенный в центральной части Иркутска, был открыт в 2015 году. Основные арендаторы центра – гипермаркет O'KЕЙ, 10-зальный кинотеатр «КиноМолл», «Спортмастер», «Эльдорадо», «DNS Гипер», «Детский Мир», «Л’Этуаль», Ostin, Funday, Befree, Love Republic, Lacoste, Levi’s, Immaginarium, рестораны «Перчини Grill & Wine», KFC, Burger King и другие.

Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне в 1896 году и является одним из лидеров мирового рынка коммерческой и жилой недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank, совместно со своим стратегическим североамериканским партнёром, компанией Newmark Grubb Knight Frank, насчитывает 523 офиса в 60 странах мира. Более 18 тысяч сотрудников компании сопровождают сделки с объектами недвижимости, оказывая агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим игрокам рынка. С 1996 года компания предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг на рынке недвижимости России.