Онлайн-продажи билетов на ВСЖД в 2019 году достигли 49%

Онлайн-продажи билетов на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в 2019 году достигли 49%, сообщала 17 июня пресс-служба организации.

Как отмечается в сообщении, за пять месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 457,5 тысячи электронных билетов для поездок в поездах дальнего следования, что на 23% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самой популярной площадкой для покупки электронных билетов в текущем году является официальный сайт ОАО «РЖД» – на нём оформлено почти 68,5% проездных документов.

По информации пресс-службы ВСЖД, в 2019 году на треть выросла популярность электронных льготных проездных для школьников – с начала года куплено свыше 12,5 тысячи билетов.