71 офис банков в Иркутской области принимает биометрию

Жители Иркутской области могут пройти процедуру первичной идентификации в Единой биометрической системе в 71 офисе банков, сообщает 17 июня пресс-служба Банка России.

Чтобы зарегистрироваться в системе, человеку нужно один раз прийти лично в офис одного из уполномоченных банков. Актуальный список можно найти на сайте Банка России в разделе «Удаленная идентификация» или на портале Единой биометрической системы.

Сотрудник банка сфотографирует лицо человека и запишет образец его голоса. Собранные биометрические данные направят в Единую биометрическую систему. Запись об этом появится в личном кабинете человека на Едином портале Госуслуг и на портале ЕБС. При отлаженной работе специалистов банков процесс занимает пять-семь минут.

После первичной идентификации воспользоваться банковскими продуктами дистанционно можно будет на сайте или в мобильном приложении любого банка. Для этого нужно пройти авторизацию на портале Госуслуг, а затем произнести ряд цифр на камеру с помощью компьютера или смартфона.

Передача данных защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств. Кроме того, биометрические и персональные данные находятся в разных системах. Биометрические данные хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме в Единой биометрической системе, а персональные данные – в Единой системе идентификации и аутентификации.

«В банке уполномоченный сотрудник осуществляет сбор биометрических данных, они попадают в Единую биометрическую систему. Ни один из банков, которые участвуют в предоставлении механизма удаленной идентификации, не получают эти данные. При идентификации гражданина через систему банк узнает лишь степень соответствия гражданина тем самым биометрическим данным, которые он изначально сдал в одном из отделений», – приводятся в сообщении слова начальника Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрия Дубынина.

По информации пресс-службы, защищена система и от мошенников, которые могут попытаться использовать видеозапись или фотографию человека, чтобы оформить на него кредит.

«В системе предусмотрено несколько уровней безопасности. Самый простой и понятный гражданам – это логин и пароль. В дальнейшем проверяются биометрические персональные данные – лицо и голос. Система использует их вместе, а также определяет, что услугу пытается получить живой человек, а не фотография и запись голоса. Гражданин произносит цифры, и система проверяет, что голос принадлежит этому человеку, а цифры и движения губ соответствуют показанной на экране случайной последовательности цифр», – рассказал на встрече в Новосибирске директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

В дальнейшем механизм удаленной идентификации будет распространен на иные банковские и финансовые услуги, а также в иных секторах экономики.

Ожидается, что во втором квартале 2020 года будет введена обязанность по предоставлению удаленных сервисов для банков, которые обеспечивают сбор биометрических данных.

В настоящее время жители Сибири могут пройти процедуру первичной идентификации в Единой биометрической системе в 687 отделениях 57 банков.