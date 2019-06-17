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Корпорация «Иркут» принимает участие в работе авиасалона Paris Air Show-2019

17 июня 2019

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе «ОАК») принимает участие в работе авиасалона Paris Air Show-2019. На стенде Объединенной авиастроительной корпорации представлены макет самолета МС-21 и модернизированный вариант процедурного тренажёра для подготовки (переподготовки) лётных экипажей пассажирских самолётов МС-21-300.

Процедурный тренажер МС-21-300 модернизирован, в том числе с учетом результатов летных испытаний.

Центральным звеном тренажера является унифицированный кабинный модуль лайнера. На его базе возможно формирование различных вариантов тренажерного устройства.

Тренажер имеет актуальные версии конструкции пультов и органов управления воздушного судна, систем индикации и сигнализации  кабины экипажа, модернизированный программно-аппаратный комплекс системы визуализации закабинной обстановки. На тренажере произведена замена сенсорных панелей тренажера имитирующих комплексный потолочный пульт на полнофункциональный имитатор. Также обновлено специальное программно-математическое обеспечение, моделирующее работу систем самолёта.

Справка
Корпорация «Иркут» ведет испытания самолета МС-21-300 в целях получения российского и европейского сертификатов типа.  
В летных испытаниях принимают участие три самолета МС-21-300. На четвертом самолете для летных испытаний ведется монтаж систем, он присоединится к летным испытаниям в 2019 г.


/ СИА /
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