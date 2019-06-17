Средний размер ипотечного кредита в Иркутской области увеличился до 2 млн руб.

Средний размер кредита в Иркутской области увеличился за год на 19,5% до 2,02 млн руб. В целом по России средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% до 2,38 млн. руб.
При этом наибольший средний размер ипотечного кредита в 1 квартале 2019 году (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (4,68 млн. руб.), Московской области (3,52 млн. руб.), Ямало-Ненецком АО (2,96 млн. руб.), Санкт-Петербурге (2,94 млн. руб.), и Ленинградской области (2,75 млн. руб.).
В свою очередь, наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Воронежская область (+27,7%), Республика Татарстан (+27,3%), Приморский край (+23,8%), а также Республика Саха (Якутия) (+23,1%) и Волгоградская область (+23,0%).
«Доступ граждан к кредитным ресурсам банков в последние годы упростился, однако тело ипотечных кредитов, а следовательно и объемы ежемесячных платежей по ним, существенно выросли, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».
Динамика среднего размера ипотечного кредита в регионах РФ
|По регионам
|Средний размер ипотечного кредита, 1 кв. 2018 года, руб.
|Средний размер ипотечного кредита, 1 кв. 2019 года, руб.
|Динамика,
|в %
|1
|г. Москва
|4 302 772
|4 684 634
|8,90%
|2
|Московская область
|3 220 275
|3 521 009
|9,30%
|3
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2 726 676
|2 962 040
|8,60%
|4
|г. Санкт-Петербург
|2 639 029
|2 937 240
|11,30%
|5
|Ленинградская область
|2 450 827
|2 746 527
|12,10%
|6
|Республика Саха (Якутия)
|2 218 574
|2 730 130
|23,10%
|7
|Приморский край
|2 154 153
|2 667 335
|23,80%
|8
|Ханты-Мансийский АО - Югра
|2 348 996
|2 614 682
|11,30%
|9
|Тульская область
|2 147 818
|2 413 094
|12,40%
|10
|Волгоградская область
|1 823 430
|2 242 511
|23,00%
|11
|Ставропольский край
|1 882 965
|2 190 467
|16,30%
|12
|Свердловская область
|2 097 082
|2 182 949
|4,10%
|13
|Краснодарский край
|1 780 440
|2 065 172
|16,00%
|14
|Новосибирская область
|1 804 425
|2 045 431
|13,40%
|15
|Республика Татарстан
|1 604 118
|2 041 384
|27,30%
|16
|Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|1 829 077
|2 035 705
|11,30%
|17
|Иркутская область
|1 694 784
|2 025 251
|19,50%
|18
|Ростовская область
|1 819 827
|2 018 257
|10,90%
|19
|Красноярский край
|1 737 223
|2 010 434
|15,70%
|20
|Республика Башкортостан
|1 721 492
|1 982 901
|15,20%
|21
|Саратовская область
|1 685 937
|1 954 347
|15,90%
|22
|Нижегородская область
|1 752 788
|1 954 249
|11,50%
|23
|Самарская область
|1 654 065
|1 916 717
|15,90%
|24
|Воронежская область
|1 494 356
|1 908 706
|27,70%
|25
|Оренбургская область
|1 653 359
|1 878 492
|13,60%
|26
|Омская область
|1 633 607
|1 853 548
|13,50%
|27
|Пермский край
|1 730 511
|1 842 195
|6,50%
|28
|Кемеровская область
|1 412 769
|1 687 699
|19,50%
|29
|Алтайский край
|1 360 493
|1 646 953
|21,10%
|30
|Челябинская область
|1 344 386
|1 591 106
|18,40%