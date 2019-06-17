Средний размер ипотечного кредита в Иркутской области увеличился до 2 млн руб.

Средний размер кредита в Иркутской области увеличился за год на 19,5% до 2,02 млн руб. В целом по России средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% до 2,38 млн. руб.

При этом наибольший средний размер ипотечного кредита в 1 квартале 2019 году (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (4,68 млн. руб.), Московской области (3,52 млн. руб.), Ямало-Ненецком АО (2,96 млн. руб.), Санкт-Петербурге (2,94 млн. руб.), и Ленинградской области (2,75 млн. руб.).

В свою очередь, наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Воронежская область (+27,7%), Республика Татарстан (+27,3%), Приморский край (+23,8%), а также Республика Саха (Якутия) (+23,1%) и Волгоградская область (+23,0%).

«Доступ граждан к кредитным ресурсам банков в последние годы упростился, однако тело ипотечных кредитов, а следовательно и объемы ежемесячных платежей по ним, существенно выросли, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

Динамика среднего размера ипотечного кредита в регионах РФ