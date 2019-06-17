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Средний размер ипотечного кредита в Иркутской области увеличился до 2 млн руб.

17 июня 2019

Средний размер кредита в Иркутской области увеличился за год на 19,5% до 2,02 млн руб. В целом по России средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% до 2,38 млн. руб.

При этом наибольший средний размер ипотечного кредита в 1 квартале 2019 году (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (4,68 млн. руб.), Московской области (3,52 млн. руб.), Ямало-Ненецком АО (2,96 млн. руб.), Санкт-Петербурге (2,94 млн. руб.), и Ленинградской области (2,75 млн. руб.).

В свою очередь, наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Воронежская область (+27,7%), Республика Татарстан (+27,3%), Приморский край (+23,8%), а также Республика Саха (Якутия) (+23,1%) и Волгоградская область (+23,0%).

«Доступ граждан к кредитным ресурсам банков в последние годы упростился, однако тело ипотечных кредитов, а следовательно и объемы ежемесячных платежей по ним, существенно выросли, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

Динамика среднего размера ипотечного кредита в регионах РФ 

  По регионам Средний размер ипотечного кредита,              1 кв. 2018 года, руб. Средний размер ипотечного кредита,              1 кв. 2019 года, руб. Динамика, 
в %
1 г. Москва 4 302 772 4 684 634 8,90%
2 Московская область 3 220 275 3 521 009 9,30%
3 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 726 676 2 962 040 8,60%
4 г. Санкт-Петербург 2 639 029 2 937 240 11,30%
5 Ленинградская область 2 450 827 2 746 527 12,10%
6 Республика Саха (Якутия) 2 218 574 2 730 130 23,10%
7 Приморский край 2 154 153 2 667 335 23,80%
8 Ханты-Мансийский АО - Югра 2 348 996 2 614 682 11,30%
9 Тульская область 2 147 818 2 413 094 12,40%
10 Волгоградская область 1 823 430 2 242 511 23,00%
11 Ставропольский край 1 882 965 2 190 467 16,30%
12 Свердловская область 2 097 082 2 182 949 4,10%
13 Краснодарский край 1 780 440 2 065 172 16,00%
14 Новосибирская область 1 804 425 2 045 431 13,40%
15 Республика Татарстан 1 604 118 2 041 384 27,30%
16 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 1 829 077 2 035 705 11,30%
17 Иркутская область 1 694 784 2 025 251 19,50%
18 Ростовская область 1 819 827 2 018 257 10,90%
19 Красноярский край 1 737 223 2 010 434 15,70%
20 Республика Башкортостан 1 721 492 1 982 901 15,20%
21 Саратовская область 1 685 937 1 954 347 15,90%
22 Нижегородская область 1 752 788 1 954 249 11,50%
23 Самарская область 1 654 065 1 916 717 15,90%
24 Воронежская область 1 494 356 1 908 706 27,70%
25 Оренбургская область 1 653 359 1 878 492 13,60%
26 Омская область 1 633 607 1 853 548 13,50%
27 Пермский край 1 730 511 1 842 195 6,50%
28 Кемеровская область 1 412 769 1 687 699 19,50%
29 Алтайский край 1 360 493 1 646 953 21,10%
30 Челябинская область 1 344 386 1 591 106 18,40%

 


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