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В Иркутске интерес к покупке яхт и катеров за год вырос более чем на четверть

18 июня 2019

За последний год спрос на покупку катеров и яхт в Иркутске вырос на 27,5%,  при этом средняя цена на этот прогулочный водный транспорт повысилась на 11,2% и достигла 1 565 000 рублей, выяснили аналитики Авито. В целом по России средняя стоимость прибавила 7,4% за год и достигла 1 296 000 рублей.

Катера и яхты за год подешевели в шести из 23 крупнейших городов. Самые доступные яхты можно найти в Екатеринбурге (в среднем 700 000 рублей), а дороже всего они продаются в Москве (2 222 000 рублей).

Рейтинг городов по доступности катеров и яхт в 2019 г. и изменение их цены за год

 

Город

Средняя цена, рублей

Динамика цены

1

Екатеринбург

700 000

-16,9%

2

Челябинск

746 000

40,1%

3

Уфа

811 000

-26,5%

4

Воронеж

913 000

7,3%

5

Барнаул

951 000

3,2%

6

Тольятти

970 000

-6,4%

7

Ростов-на-Дону

1 034 000

16,8%

8

Волгоград

1 039 000

-8,5%

9

Омск

1 074 000

0,1%

10

Ульяновск

1 080 000

23,5%

11

Новосибирск

1 093 000

-4,7%

12

Ижевск

1 127 000

27,7%

13

Саратов

1 177 000

6,2%

14

Тюмень

1 260 000

9,3%

15

Краснодар

1 340 000

8,5%

16

Пермь

1 372 000

17,8%

17

Красноярск

1 429 000

-2,0%

18

Нижний Новгород

1 481 000

19,4%

19

Иркутск

1 565 000

11,2%

20

Казань

1 572 000

0,8%

21

Санкт-Петербург

1 845 000

5,4%

22

Самара

1 942 000

8,2%

23

Москва

2 222 000

9,4%
 

Вся Россия

1 296 000

7,4%
 

Всероссийский рынок в 2019 году показал позитивную динамику как по предложению, так и по спросу. Число объявлений за год выросло на 8,9% по всей стране, в Иркутске предложение возросло на 12,5%.

Интерес[1] к приобретению яхт и катеров по всей России значительно возрос – на 21,2% за год. Увеличение спроса зафиксировано в 16 городах. Лидерами по этому показателю стали Казань и Новосибирск, где спрос вырос в полтора раза (+56,6% и + 54,8% соответственно).

Изменения спроса на катера и яхты и их предложения за год (сортировка по динамике спроса)

 

Город

Динамика за год

Место по динамике предложения

Спрос

Предложение

1

Казань

56,6%

13,6%

4

2

Новосибирск

54,8%

21,7%

3

3

Красноярск

40,1%

22,0%

2

4

Волгоград

39,3%

12,5%

5

5

Саратов

39,3%

2,3%

11

6

Самара

35,8%

2,0%

13

7

Барнаул

34,1%

28,3%

1

8

Омск

32,6%

5,0%

10

9

Тольятти

30,8%

8,4%

8

10

Иркутск

27,5%

12,5%

6

11

Пермь

27,4%

5,2%

9

12

Тюмень

20,1%

-8,0%

19

13

Краснодар

18,9%

-7,7%

18

14

Воронеж

18,4%

-5,9%

17

15

Нижний Новгород

7,3%

-4,0%

15

16

Екатеринбург

3,3%

-1,3%

14

17

Ульяновск

-0,8%

-5,0%

16

18

Уфа

-3,6%

-13,2%

22

19

Ижевск

-5,3%

8,4%

7

20

Ростов-на-Дону

-6,5%

-12,3%

20

21

Санкт-Петербург

-8,1%

-13,1%

21

22

Челябинск

-12,0%

2,1%

12

23

Москва

-12,1%

-17,9%

23
 

Вся Россия

21,2%

8,9%

  
 

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.


/ СИА /
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