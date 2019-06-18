В Иркутске интерес к покупке яхт и катеров за год вырос более чем на четверть

За последний год спрос на покупку катеров и яхт в Иркутске вырос на 27,5%, при этом средняя цена на этот прогулочный водный транспорт повысилась на 11,2% и достигла 1 565 000 рублей, выяснили аналитики Авито. В целом по России средняя стоимость прибавила 7,4% за год и достигла 1 296 000 рублей.

Катера и яхты за год подешевели в шести из 23 крупнейших городов. Самые доступные яхты можно найти в Екатеринбурге (в среднем 700 000 рублей), а дороже всего они продаются в Москве (2 222 000 рублей).

Рейтинг городов по доступности катеров и яхт в 2019 г. и изменение их цены за год

Город Средняя цена, рублей Динамика цены 1 Екатеринбург 700 000 -16,9% 2 Челябинск 746 000 40,1% 3 Уфа 811 000 -26,5% 4 Воронеж 913 000 7,3% 5 Барнаул 951 000 3,2% 6 Тольятти 970 000 -6,4% 7 Ростов-на-Дону 1 034 000 16,8% 8 Волгоград 1 039 000 -8,5% 9 Омск 1 074 000 0,1% 10 Ульяновск 1 080 000 23,5% 11 Новосибирск 1 093 000 -4,7% 12 Ижевск 1 127 000 27,7% 13 Саратов 1 177 000 6,2% 14 Тюмень 1 260 000 9,3% 15 Краснодар 1 340 000 8,5% 16 Пермь 1 372 000 17,8% 17 Красноярск 1 429 000 -2,0% 18 Нижний Новгород 1 481 000 19,4% 19 Иркутск 1 565 000 11,2% 20 Казань 1 572 000 0,8% 21 Санкт-Петербург 1 845 000 5,4% 22 Самара 1 942 000 8,2% 23 Москва 2 222 000 9,4% Вся Россия 1 296 000 7,4%

Всероссийский рынок в 2019 году показал позитивную динамику как по предложению, так и по спросу. Число объявлений за год выросло на 8,9% по всей стране, в Иркутске предложение возросло на 12,5%.

Интерес[1] к приобретению яхт и катеров по всей России значительно возрос – на 21,2% за год. Увеличение спроса зафиксировано в 16 городах. Лидерами по этому показателю стали Казань и Новосибирск, где спрос вырос в полтора раза (+56,6% и + 54,8% соответственно).

Изменения спроса на катера и яхты и их предложения за год (сортировка по динамике спроса)

Город Динамика за год Место по динамике предложения Спрос Предложение 1 Казань 56,6% 13,6% 4 2 Новосибирск 54,8% 21,7% 3 3 Красноярск 40,1% 22,0% 2 4 Волгоград 39,3% 12,5% 5 5 Саратов 39,3% 2,3% 11 6 Самара 35,8% 2,0% 13 7 Барнаул 34,1% 28,3% 1 8 Омск 32,6% 5,0% 10 9 Тольятти 30,8% 8,4% 8 10 Иркутск 27,5% 12,5% 6 11 Пермь 27,4% 5,2% 9 12 Тюмень 20,1% -8,0% 19 13 Краснодар 18,9% -7,7% 18 14 Воронеж 18,4% -5,9% 17 15 Нижний Новгород 7,3% -4,0% 15 16 Екатеринбург 3,3% -1,3% 14 17 Ульяновск -0,8% -5,0% 16 18 Уфа -3,6% -13,2% 22 19 Ижевск -5,3% 8,4% 7 20 Ростов-на-Дону -6,5% -12,3% 20 21 Санкт-Петербург -8,1% -13,1% 21 22 Челябинск -12,0% 2,1% 12 23 Москва -12,1% -17,9% 23 Вся Россия 21,2% 8,9%

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.