В Иркутске интерес к покупке яхт и катеров за год вырос более чем на четверть

За последний год спрос на покупку катеров и яхт в Иркутске вырос на 27,5%, при этом средняя цена на этот прогулочный водный транспорт повысилась на 11,2% и достигла 1 565 000 рублей, выяснили аналитики Авито. В целом по России средняя стоимость прибавила 7,4% за год и достигла 1 296 000 рублей.
Катера и яхты за год подешевели в шести из 23 крупнейших городов. Самые доступные яхты можно найти в Екатеринбурге (в среднем 700 000 рублей), а дороже всего они продаются в Москве (2 222 000 рублей).
Рейтинг городов по доступности катеров и яхт в 2019 г. и изменение их цены за год
|
Город
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика цены
|
1
|
Екатеринбург
|
700 000
|
-16,9%
|
2
|
Челябинск
|
746 000
|
40,1%
|
3
|
Уфа
|
811 000
|
-26,5%
|
4
|
Воронеж
|
913 000
|
7,3%
|
5
|
Барнаул
|
951 000
|
3,2%
|
6
|
Тольятти
|
970 000
|
-6,4%
|
7
|
Ростов-на-Дону
|
1 034 000
|
16,8%
|
8
|
Волгоград
|
1 039 000
|
-8,5%
|
9
|
Омск
|
1 074 000
|
0,1%
|
10
|
Ульяновск
|
1 080 000
|
23,5%
|
11
|
Новосибирск
|
1 093 000
|
-4,7%
|
12
|
Ижевск
|
1 127 000
|
27,7%
|
13
|
Саратов
|
1 177 000
|
6,2%
|
14
|
Тюмень
|
1 260 000
|
9,3%
|
15
|
Краснодар
|
1 340 000
|
8,5%
|
16
|
Пермь
|
1 372 000
|
17,8%
|
17
|
Красноярск
|
1 429 000
|
-2,0%
|
18
|
Нижний Новгород
|
1 481 000
|
19,4%
|
19
|
Иркутск
|
1 565 000
|
11,2%
|
20
|
Казань
|
1 572 000
|
0,8%
|
21
|
Санкт-Петербург
|
1 845 000
|
5,4%
|
22
|
Самара
|
1 942 000
|
8,2%
|
23
|
Москва
|
2 222 000
|
9,4%
|
Вся Россия
|
1 296 000
|
7,4%
Всероссийский рынок в 2019 году показал позитивную динамику как по предложению, так и по спросу. Число объявлений за год выросло на 8,9% по всей стране, в Иркутске предложение возросло на 12,5%.
Интерес[1] к приобретению яхт и катеров по всей России значительно возрос – на 21,2% за год. Увеличение спроса зафиксировано в 16 городах. Лидерами по этому показателю стали Казань и Новосибирск, где спрос вырос в полтора раза (+56,6% и + 54,8% соответственно).
Изменения спроса на катера и яхты и их предложения за год (сортировка по динамике спроса)
|
Город
|
Динамика за год
|
Место по динамике предложения
|
Спрос
|
Предложение
|
1
|
Казань
|
56,6%
|
13,6%
|
4
|
2
|
Новосибирск
|
54,8%
|
21,7%
|
3
|
3
|
Красноярск
|
40,1%
|
22,0%
|
2
|
4
|
Волгоград
|
39,3%
|
12,5%
|
5
|
5
|
Саратов
|
39,3%
|
2,3%
|
11
|
6
|
Самара
|
35,8%
|
2,0%
|
13
|
7
|
Барнаул
|
34,1%
|
28,3%
|
1
|
8
|
Омск
|
32,6%
|
5,0%
|
10
|
9
|
Тольятти
|
30,8%
|
8,4%
|
8
|
10
|
Иркутск
|
27,5%
|
12,5%
|
6
|
11
|
Пермь
|
27,4%
|
5,2%
|
9
|
12
|
Тюмень
|
20,1%
|
-8,0%
|
19
|
13
|
Краснодар
|
18,9%
|
-7,7%
|
18
|
14
|
Воронеж
|
18,4%
|
-5,9%
|
17
|
15
|
Нижний Новгород
|
7,3%
|
-4,0%
|
15
|
16
|
Екатеринбург
|
3,3%
|
-1,3%
|
14
|
17
|
Ульяновск
|
-0,8%
|
-5,0%
|
16
|
18
|
Уфа
|
-3,6%
|
-13,2%
|
22
|
19
|
Ижевск
|
-5,3%
|
8,4%
|
7
|
20
|
Ростов-на-Дону
|
-6,5%
|
-12,3%
|
20
|
21
|
Санкт-Петербург
|
-8,1%
|
-13,1%
|
21
|
22
|
Челябинск
|
-12,0%
|
2,1%
|
12
|
23
|
Москва
|
-12,1%
|
-17,9%
|
23
|
Вся Россия
|
21,2%
|
8,9%
[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.