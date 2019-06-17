За первые пять месяцев 2019 года было продано почти 8 млн электронных полисов ОСАГО

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) подвел промежуточные итоги продажи электронных полисов ОСАГО. По подсчетам страховщиков, за период с января по май 2019 года было заключено 7,7 млн электронных полисов ОСАГО. Всего с 2016 года их было приобретено 35 млн штук, и с каждым годом покупается все больше.

Абсолютным лидером продаж за январь-май 2019 года традиционно стали Москва и Московская область: в этих двух регионах было куплено больше 1 млн е-полисов. Второе место заняла Свердловская область с 315 тыс. электронных полисов. Замкнули тройку лидеров продаж через Интернет Санкт-Петербург и Ленинградская область – там совокупно было продано 300 тыс. полисов. На четвертом месте оказалась Новосибирская область (217 тыс. электронных полисов), на пятом – Воронежская область (216 тыс. е-ОСАГО).

Как показывает статистика, значительных изменений за год не произошло, пятерка лидеров осталась прежней. Небольшие изменения произошли только внутри нее: Свердловская область с Ленинградской поменялись местами. За аналогичный период прошлого года (январь-май 2018 года) в Москве и Московской был продан 1 млн е-полисов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 328 тыс., в Свердловской области – 275 тыс., в Новосибирской области – 210 тыс., в Воронежской – 193 тыс. И если среди жителей столицы и области и без того большое количество электронных полисов практически не изменилось, то в остальных регионах этот показатель продемонстрировал рост.

Востребованность этой услуги растет из года в год. За весь период с января по май 2019 года было продано 7,7 млн е-полисов, за аналогичный период 2018 года - 7 млн, 2017 года – 1,7 млн, а 2016 года (когда электронные полисы только появились) – 143 тыс. Резкий скачок продаж в 2017 году был обусловлен тем, что продажа электронных полисов ОСАГО стала обязательной для всех страховщиков – общий показатель 2017 года превысил цифры 2016-го в 23 раза. Однако статистика наглядно демонстрирует, что популярность е-ОСАГО продолжает расти и дальше.

«Нет ничего удивительного в том, что люди прибегают к е-ОСАГО все чаще. Причем эта услуга популярна не только в труднодоступных регионах, но и там, где проблем с покупкой ОСАГО в офисе нет. Ведь в современном ритме жизни улучить несколько минут и оформить полис самостоятельно через Интернет намного проще, чем специально для этого изыскивать возможность и ехать в страховую. А еще приятнее иметь дело с ОСАГО станет после окончания реформы по либерализации тарифов, когда они станут индивидуальны для каждого автовладельца и безаварийные водители станут платить за полис меньше», - прокомментировал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Внесение в Госдуму изменений в законопроект об ОСАГО запланировано Минфином на ближайшее будущее. С внесением поправок тариф, который с января этого года уже стал более дифференцированным, станет еще более индивидуальным, а значит, и справедливым. Определять стоимость полиса будет не регион преимущественного использования транспортного средства, а личные данные водителя. От территориального коэффициента, как и от коэффициента мощности, предполагается отказаться, а их отмену компенсировать дополнительным расширением тарифного коридора, в рамках которого страховщик сможет устанавливать базовый тариф. Возможно также, что «отработанные» коэффициенты будут заменены на новый, отражающий манеру вождения, нарушения ПДД и реальные риски водителя. Тогда хорошие водители будут платить меньше, независимо от региона», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.