Райффайзенбанк снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5,69% годовых

С 17 июня Райффайзенбанк снизил ставку по ипотеке до 5,69%. Предложение будет действовать в рамках госпрограммы для семей с детьми.

В рамках новой программы субсидирования кредитов заемщики – граждане РФ, у которых после 01 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут оформить ипотеку по ставке 5,69%. Сниженная ставка будет действовать в течение всего срока кредита.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России – 6 млн рублей.

Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

«Программа льготной ипотеки, субсидируемая государством, призвана предоставить семьям с детьми больше возможностей для расширения жизненного пространства и приобретения нового жилья, и сделать выплаты по кредиту максимально комфортными. Мы считаем, что у этой программы большое будущее, и рады представить одно из самых выгодных предложений на рынке», — отметил Андрей Морозов, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Подробнее об условиях программы можно узнать на сайте.