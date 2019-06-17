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В Связь-Банке можно приобрести полисы компании «Росгосстрах Жизнь»

17 июня 2019

В 91 отделении Связь-Банка по всей территории РФ стартовали продажи продукта накопительного страхования жизни (НСЖ) компании-партнера «Росгосстрах Жизнь» (дочернее общество ПАО СК «Росгосстрах», входящее в Группу «Открытие»).   

Продукт НСЖ «Моя Гарантия» позволяет сформировать капитал, а также предусматривает страховые выплаты при наступлении неблагоприятных событий. Например, в случае потери трудоспособности накопления будут продолжаться за счет страховой компании. 

Программой предусмотрено страхование обширного спектра рисков, таких как первичное диагностирование критических заболеваний, получение тяжких телесных повреждений, травм, инвалидности и другие. Срок накоплений по полису от 5 до 20 лет на выбор страхователя. Минимальный взнос от 25 тыс. рублей оплачивается на ежегодной основе. Валюта договора - рубли. 


/ СИА /
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