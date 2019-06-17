В Иркутске названы лучшие компании по развитию социального партнерства

Победителей конкурса «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) города Иркутска по развитию социального партнерства» по итогам 2018 года наградили сегодня на очередном заседании Иркутской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
На конкурс было подано 78 заявок, в том числе крупнейшими предприятиями региона, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Организации-участники конкурса были распределены на 12 групп по видам экономической деятельности. Работа предприятий оценивалась по 22 критериям, характеризующим развитие социального партнерства: наличие коллективного договора, доля работников, являющихся членами профсоюза, наличие комиссии по трудовым спорам и т. д.
Победителями 2018 года стали:
- ПАО «Иркутскэнерго»;
- ЧОУ «Лицей №36 ОАО «Российские железные дороги»;
- МБДОУ г. Иркутска «Детский сад №18»;
- МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества №2»;
- Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский ОАО «Российские железные дороги»;
- Структурное подразделение Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» – филиала ОАО «Российские железные дороги»;
- Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут».