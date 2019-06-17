Аналитик Райффайзенбанка дал прогноз по снижению ключевой ставки в 2019 году

В прошлую пятницу ЦБ снизил ставку на 25 б.п. до 7,5%. Аналитик Райффайзенбанк Станислав Мурашов отмечает, что хотя это решение совпало с консенсусом, но разошлось с их ожиданиями – регулятор оказался более оптимистичным. Дальнейшие перспективы снижения ключевой ставки будут зависеть от реализации внешних рисков.

Эксперт выделяет четыре основных фактора для оптимизма:

ожидания смягчения политики ФРС США; более позитивная (по сравнению с прогнозом ЦБ) траектория по инфляции и полное исчерпание эффекта НДС в ее динамике ; прогнозы хорошего урожая в этом году; слабость экономической активности.

В целом ожидания регулятора по инфляции улучшились – ЦБ ожидает ее в диапазоне 4,2-4,7%.

Кажется, что в настоящий момент среднесрочные риски – эскалация торговой войны между США и Китаем, новые санкции, повышенные инфляционные ожидания – не так критичны для монетарной политики, из-за чего ЦБ даже намекнул на то, что будет снижать ставку еще раз на одном из ближайших трех заседаний (26 июля/6 сентября/25 октября) и в дополнение к этому может рассмотреть возможность еще одного снижения ставки до конца года. Впрочем, заявления регулятора, на взгляд аналитика Райффайзенбанка, не стоит воспринимать как «руководство к действию».

По мнению Станислава Мурашова, дальнейшие перспективы снижения ставки будут сильно зависеть от реализации внешних рисков. Например, возможным неблагоприятным триггером может стать решение США о введении новых пошлин на китайские товары по итогам саммита G20 (это может случиться до конца июня). Кроме того, не стоит забывать, что прошлогодние повышения ставки были призваны смягчить негативное влияние санкционных рисков и эффекта от повышения НДС. По оценке ЦБ, задача этих повышений выполнена, но снижать ставку сильнее в условиях рисков торговой войны, на взгляд эксперта, не стоит. Он отмечает, что уровень в 7,25% уже достаточно близок к нейтральному уровню.

«Мы ставим наш прогноз по ключевой ставке на пересмотр, однако сохраняем осторожность относительно перспектив смягчения монетарной политики в этом году», – в заключении отметил аналитик.