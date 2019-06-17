Стартап Texel из акселератора Сбербанка привлек инвестиции Marks & Spencer

Компания Texel, выпускник совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, привлекла инвестиции Marks & Spencer — одного из крупнейших британских ритейлеров.

Новая разработка цифровой примерочной от Texel появилась во время работы в совместном акселераторе Сбербанка и 500 Startups. Она позволяет клиентам создавать свой цифровой аватар - высокодетализированную 3D–модель. Конечным потребителям эта технология поможет подобрать одежду наиболее оптимального размера и кроя, а также «примерить» понравившиеся варианты в интернет-магазинах и оценить, как они будут на них выглядеть «вживую».

В свою очередь, магазины, опираясь на данные 3D-моделей клиентов, смогут делать таргетированные предложения для своих покупателей, снижать процент возврата одежды и увеличивать средний чек. Так, в ходе 3х месячного пилотного проекта, который провела компания Texel во втором по величине ТРЦ Европы средний чек покупок был увеличен на 10%.

Марк Завадский, вице-президент Сбербанка, руководитель Дирекции по развитию экосистемы (SberX):

«Texel — единственная российская компания, входящая в десятку мировых разработчиков 3D-сканеров для тела. Мы рады, что самый крупный британский ритейлер проинвестировал в российскую разработку и начинает ее внедрение в свою розничную сеть; это подтверждает высокую конкурентоспособность компании, с которой работали менторы совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups».

Сергей Климентьев, соучредитель Texel:

«Наша цифровая примерочная работает на стыке двух миров - оффлайн- и онлайн-продаж. Покупатели смогут сэкономить время, выбирая только из подходящей одежды. Модным брендам технология поможет повысить эффективность взаимодействия со своими клиентами, а также увеличить прибыль. Так, из-за возвратов не подошедшего товара компании потеряли порядка $248 млрд в 2018 году».

Уже в августе на территории ряда торговых комплексов Москвы появятся первые цифровые примерочные и клиенты модных магазинов смогут создавать свои персональные цифровые аватары. Клиентам больше не придется примерять несколько размеров одной вещи. Система на базе искусственного интеллекта подберет одежду с оптимальным кроем и посадкой исходя из фигуры человека с учетом вкусовых предпочтений и параметров бюджета.

Каждый клиент получит возможность создать свой персональный модный гардероб и примерить одежду в приложении на своем смартфоне. Рекомендательная система приложения оценивает особенности сложения тела человека и формирует гардероб из последних коллекций модных брендов. Также будет возможность получить онлайн-консультацию стилиста по результатам создания пользовательского профиля.

Акселератор 500 Startups и Сбербанка — программа для технологических предпринимателей, основанная на экспертизе и опыте одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. 500 Startups — международный венчурный фонд и акселератор стартапов. Среди его выпускников —компания-создатель 3D-принтеров MakerBot и международная социальная сеть для дизайнеров Behance, крупнейший азиатский сервис заказа такси Grab, социальная сеть 9Gag, облачный провайдер TalkDesk и вышедшая на IPO компания-разработчик веб-службы телефонии Twilio. Среди основных целей совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups — поиск перспективных проектов для экосистемы Сбербанка, обеспечение командам получения практического опыта, содействие в запуске пилотов, поиске партнеров и инвестиций для развития бизнеса.