Глобальная неделя кибербезопасности – впервые пройдет в Москве с 17 по 21 июня

Сбербанк впервые проводит Global Cyber Week – не имеющую аналогов в мире серию мероприятий для различных аудиторий экспертов по кибербезопасности. Неделя кибербезопасности пройдет в Москве с 17 по 21 июня и объединит практическую конференцию для «белых» хакеров OFFZONE, международный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon и ICC – Международный конгресс по кибербезопасности, который уже второй год подряд привлекает ведущих профильных экспертов со всего мира.

Откроет Global Cyber Week международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. Она проходит в Москве с 2018 года, основная миссия конференции — по-настоящему качественный технический контент. В мероприятии примут участие эксперты по практической кибербезопасности со всего мира, а также спикеры Сбербанка. Участники конференции узнают о самых нашумевших исследованиях и современных инструментах защиты из первых уст, а также примут участие в различных соревнованиях по этичному хакингу.

19 июня пройдет онлайн-тренинг по борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели со всей планеты смогут на сайте следить за действиями участников в режиме реального времени. Основная задача - проведение кибертренинга по повышению уровня международной кооперации организаций в области обмена информацией о киберугрозах. Тренинг направлен на определение методов, способов и приемов выявления инцидентов кибербезопасности, оперативного реагирования и ликвидации последствий кибератак, а также на совершенствование иных технических и организационных форм взаимодействия на международном уровне.

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.

В первый день работы ICC пройдет открывающая пленарная сессия Конгресса, посвященная поиску совместных путей развития в эпоху глобальной цифровой трансформации и обсуждению мер повышения глобальной устойчивости к киберугрозам, а также пройдут многочисленные дискуссии, посвященные формированию стратегий кибербезопасности в области защиты финансового и телекоммуникационных секторов, критической инфраструктуры и проч. Завершат деловую программу выступления экспертов на тему прорывных технологий по кибербезопасности, правовой среды в этой сфере и т.д.

Во второй день конгресса – 21 июня – будут анонсированы итоги онлайн-тренинга Cyber Polygon, пройдет сессия по вопросам применения искусственного. интеллекта в кибербезопасности, а также состоится основная пленарная сессия ICC «Secure digital world - future or utopia?», участники которой подведут итоги совместной работы и обсудят перспективы развития в эпоху глобальной цифровой трансформации, а также определят стратегии повышения общемировой устойчивости к глобальным киберугрозам.

По вопросам аккредитации на OFFZONE нужно отправить запрос по адресу pr@offzone.moscow

Стать наблюдателем Cyber Polygon возможно после подачи заявки на сайте https://cyberpolygon.bi.zone/ru/

Программа II Международного конгресса по кибербезопасности и состав участников находятся на сайте конгресса https://icc.moscow/ru/