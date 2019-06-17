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«Трогательный маркетинг 2.0.». Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает на бесплатный вебинар

17 июня 2019

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном вебинаре «Трогательный маркетинг 2.0. Как промо-продукция и сувениры продвигают товары и услуги», который состоится в среду, 19 июня 2019 года. Начало в 14:00 МСК.

Регистрация на мероприятие уже доступна.

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Оборот индустрии промо-продукции за 2018 год, согласно результатам исследования Ассоциации коммуникационных агентств России, составил 24 млрд рублей. При этом по стоимости одного контакта с клиентом корпоративная подарочная продукция занимает 1-е место, а сувенирная продукция находится на 4-м месте среди рекламных каналов. Средний срок службы промо-продукции составляет 3 месяца – а это значит, что ее можно отнести к одному из самых «долгоиграющих» каналов взаимодействия с клиентом.

На бесплатном вебинаре для предпринимателей поговорим о том, как промо-продукция и сувениры «продвигают» товары и услуги, узнаем, почему сувенирная продукция — идеальный вариант коллаборации с SMM, а также разберем самые яркие кейсы по применению продукции в маркетинге компаний.

Вебинар проведет основатель, управляющий партнер рекламно-сувенирной компании VertComm и основатель крупнейшего отраслевого сообщества промо-идустрии Gifts Club Антон Верт.


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