С 17 июня Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей

С 17 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования при сумме кредита от 5 млн рублей включительно.

Минимальная ставка теперь составляет 9,99% годовых и распространяется на следующие программы:

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».