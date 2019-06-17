Вклад «Дети» в Дальневосточном банке теперь доступен в долларах и евро

Будьте уверены в успешном будущем вашего ребенка вместе с вкладом «Дети», который вы можете открыть в Дальневосточном банке. Обучение в ведущих вузах страны или зарубежья, поездка в путешествие мечты – начните копить уже сейчас и сделайте подарок вашему ребенку к совершеннолетию.

Депозит «Дети» доступен в рублях, долларах США и евро. Вклад открывается на срок 1, 2 или 3 года. Процентная ставка для вкладов в рублях составляет 6,5 % годовых — при размещении на 1 год, 6,3 % годовых – при размещении на 2 и 3 года. Для валютных вкладов, вне зависимости от срока, действует ставка 0,95 % годовых (доллары США) и 0,10 % (евро). Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей или 150 долларов США/евро (в случае валютного вклада).

Пополнить вклад можно в течение всего срока действия любым удобным способом: через систему «Интернет-офис» или приложение «Мобильный офис», в банкоматахи платежных терминалах Дальневосточного банка, а также в офисах Дальневосточного банка. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно на счет «До востребования — Выгодоприобретатель», либо присоединяются к основной сумме вклада.

Для открытия вклада «Дети» необходимо предъявить оригинал свидетельства о рождении или паспорт ребенка, если ему больше 14 лет. Договор вклада заключается на имя родителя, а получателем является ребенок по достижении им 18 лет или приобретения дееспособности (согласно законодательству РФ). По окончании срока вклад автоматически продляется на условиях, действующих на текущую дату.

Оформить вклад «Дети» можно в любом офисе Дальневосточного банка. C более подробной информацией о депозите можно ознакомиться в разделе «Срочные вклады».

Подробную консультацию по вкладам Дальневосточного банка можно получить по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок бесплатный по РФ).