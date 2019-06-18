Дальневосточный банк предложил сезонный вклад «Выгодное лето»

Пусть ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Воспользуйтесь возможностью увеличить ваш доход, открыв вклад «Выгодное лето» и «Выгодное лето онлайн» в Дальневосточном банке. Ставка по вкладу «Выгодное лето» составляет 7,7 %, открыть данный депозит можно в любом офисе Дальневосточного банка.

Вклад «Выгодное лето онлайн» под 7,8 % годовых оформляется дистанционно, в системе «Интернет-офис» или приложении «Мобильный офис» Дальневосточного банка. Срок действия по любому из представленных вкладов составит 367 дней, а минимальная сумма для открытия – 30 000 рублей. Оформите любой из депозитов с 17.06.2019 г. по 31.08.2019 г. включительно и смело отправляйтесь в отпуск, пока ваши деньги будут приносить вам дополнительный доход.

Пополнять открытые вклады можно в течение всего срока действия любым удобным способом: через систему «Интернет-офис» или приложение «Мобильный офис», в банкоматах и платежных терминалах Дальневосточного банка, а также в офисахДальневосточного банка. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно на счет «До востребования», текущий счет или банковскую карту либо присоединяются к основной сумме вклада.

С более подробной информацией о вкладах можно ознакомиться на сайте, в офисахДальневосточного Банка и по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).