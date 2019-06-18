Солид Банк запустил кредит «Солидный клиент»

В АО «Солид Банк» введен в действие кредит с льготными условиями для клиентов, получающих заработную плату на счет в Солид Банке.





С 13 июня 2019 г. в Солид Банке запущено специальное предложение для зарплатных клиентов банка – кредит «Солидный клиент». Условиями данного предложения предусмотрена возможность оформления как кредита наличными, так и рефинансирования действующих кредитов других банков.



Условия кредита «Солидный клиент»:



Ставка:

- от 35 000 до 1 млн руб. – 10,5% годовых

- от 1 млн до 3 млн руб. – 9,99% годовых

Срок: от 13 до 60 мес.



При сумме кредита до 1 млн руб. банк не требует обеспечение (ни поручительство, ни залог).



В случае, если клиент является зарплатным клиентом другого банка, но готов перевести перечисление заработной платы в Солид Банк, то ему также предоставляется возможность кредитования по программе «Солидный клиент».



Оформить данный кредит можно в любом офисе АО «Солид Банк».



Подробные условия кредита и онлайн заявка – на сайте банка