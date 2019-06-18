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Приоритетные туристические направления Южного побережья Байкала назвали эксперты Strategy Partners

18 июня 2019

Очередная сессия рабочей группы Strategy Partners состоялась по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк. Эксперты обсудили выбор приоритетных турпродуктов, которые в ближайшее время предстоит создавать в байкальском регионе.

Совместно с Правительством Иркутской области Байкальский банк разрабатывает специальную программу по комплексному развитию туризма Южного побережья Байкала. В рамках проекта создается мастер-план развития данной территории, подрядчиком выступает компания Strategy Partners Group. В мае завершился   первый этап, проект перешел в следующую стадию - работа в группах. Созданы рабочие группы по следующим направлениям:

  • Транспортная доступность;
  • Развитие туристической инфраструктуры;
  • Туристические активы и турпродукты.

Группы включают наиболее компетентных сотрудников региональных ведомств, институтов развития, представителей бизнеса и общественных организаций.

На сессии Strategy Partners под целевого потребителя определялись приоритетные для региона виды туризма и из предложенных 18 вариантов  общим экспертным мнением были названы 5 . В списке базовых турпакетов Иркутской области могут оказаться «Лед Байкала», «Купеческий Иркутск» и др. Над каждым будут работать все участники процесса развития туризма на Байкале.

Наталья Волощенко , директор Управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк: «Это уже вторая встреча экспертов. Вместе мы делаем практическую работу по разработке единого турпродукта региона. В его составе предполагается и создание/модернизация объектов туристической инфраструктуры и продвижение брендовых турпакетов, работа единой информационной системы-агрегатора. Мы полностью единодушны со всеми активными экспертами сообщества региона в том, что отрасли нужно продуманное, спланированное и комплексное туристическое развитие южного побережья Байкала. В финальную версию разрабатываемого мастер-плана войдет целый перечень бизнес-проектов для инвесторов, при чем рассчитаны они будут и на крупных флагманов туристической отрасли,и на малый бизнес, у которого есть желание войти в эту сферу экономики и в этот проект. Это могут быть и гостиницы, и экскурсионные туры, и объекты инфраструктуры».

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«Фишками» Байкала участники стратегической сессии назвали уникальный по своей прозрачности лёд озера, разнообразие ландшафта, остров Ольхон, маршрут КБЖД, воду Байкала.

В работе группы приняла участие и руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина: «Ведётся глубокое исследовательское погружение и радует то, что в этом процессе участвует всё туристическое сообщество региона. По сути мы сейчас видим уникальный прецедент, когда именно банк становится инициатором реализации глобальных перемен в целой отрасли экономики области. Интерес Сбербанка, его прямая вовлеченность в проект придает процессу развития туризма на Байкале новый импульс и он, можно не сомневаться, даст положительные результаты. Финансовые инструменты крайне важны для создания объектов инфраструктуры, они могут дать толчок и для привлечения инвестиций в регион».


/ СИА /
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