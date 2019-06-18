Приоритетные туристические направления Южного побережья Байкала назвали эксперты Strategy Partners

Очередная сессия рабочей группы Strategy Partners состоялась по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк. Эксперты обсудили выбор приоритетных турпродуктов, которые в ближайшее время предстоит создавать в байкальском регионе.

Совместно с Правительством Иркутской области Байкальский банк разрабатывает специальную программу по комплексному развитию туризма Южного побережья Байкала. В рамках проекта создается мастер-план развития данной территории, подрядчиком выступает компания Strategy Partners Group. В мае завершился первый этап, проект перешел в следующую стадию - работа в группах. Созданы рабочие группы по следующим направлениям:

Транспортная доступность;

Развитие туристической инфраструктуры;

Туристические активы и турпродукты.

Группы включают наиболее компетентных сотрудников региональных ведомств, институтов развития, представителей бизнеса и общественных организаций.

На сессии Strategy Partners под целевого потребителя определялись приоритетные для региона виды туризма и из предложенных 18 вариантов общим экспертным мнением были названы 5 . В списке базовых турпакетов Иркутской области могут оказаться «Лед Байкала», «Купеческий Иркутск» и др. Над каждым будут работать все участники процесса развития туризма на Байкале.

Наталья Волощенко , директор Управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк: «Это уже вторая встреча экспертов. Вместе мы делаем практическую работу по разработке единого турпродукта региона. В его составе предполагается и создание/модернизация объектов туристической инфраструктуры и продвижение брендовых турпакетов, работа единой информационной системы-агрегатора. Мы полностью единодушны со всеми активными экспертами сообщества региона в том, что отрасли нужно продуманное, спланированное и комплексное туристическое развитие южного побережья Байкала. В финальную версию разрабатываемого мастер-плана войдет целый перечень бизнес-проектов для инвесторов, при чем рассчитаны они будут и на крупных флагманов туристической отрасли,и на малый бизнес, у которого есть желание войти в эту сферу экономики и в этот проект. Это могут быть и гостиницы, и экскурсионные туры, и объекты инфраструктуры».

«Фишками» Байкала участники стратегической сессии назвали уникальный по своей прозрачности лёд озера, разнообразие ландшафта, остров Ольхон, маршрут КБЖД, воду Байкала.

В работе группы приняла участие и руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина: «Ведётся глубокое исследовательское погружение и радует то, что в этом процессе участвует всё туристическое сообщество региона. По сути мы сейчас видим уникальный прецедент, когда именно банк становится инициатором реализации глобальных перемен в целой отрасли экономики области. Интерес Сбербанка, его прямая вовлеченность в проект придает процессу развития туризма на Байкале новый импульс и он, можно не сомневаться, даст положительные результаты. Финансовые инструменты крайне важны для создания объектов инфраструктуры, они могут дать толчок и для привлечения инвестиций в регион».