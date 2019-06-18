«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»

Иркутская область в медицинском сообществе известна не только благодаря уникальному озеру Байкал, но и как регион, которых входит в число территорий-лидеров по части некоторых социально значимых заболеваний. 23 июня в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала» пройдет пленарная дискуссия на тему: «Группы риска. Что можно и что нельзя? Возможность повышения качества жизни с помощью эстетических процедур у пациентов с социально значимыми заболеваниями. ВИЧ-инфекция, гепатиты, туберкулез, онкология, сахарный диабет и прочие».
Большинство социально значимых заболеваний в наше время — не приговор для пациента. Современная медицина позволяет ему вести активный образ жизни, быть полноправным и социально успешным членом общества. Такие заболевания как ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, туберкулез, сахарный диабет и аутоимунный терийодит имеют ряд противопоказаний. В том числе, они ограничивают арсенал врача косметолога. А в некоторых случаях создают риски и для самого специалиста, который выполняет процедуры.
Сегодня косметология — сфера медицины, которая отвечает за такой критерий, как качество жизни. От внешнего вида зависят и отношения с людьми, и продвижение по карьерной лестнице.
Как должен вести себя врач, чтобы обезопасить себя и не навредить пациенту? Имеет ли он право отказаться от проведения той или иной процедуры? Может ли он требовать от пациента предоставления сведений о состоянии здоровья? Законодательство и профессиональные регламенты в настоящее время не совершенны. И потому это — новая тема для обсуждения в профессиональном сообществе.
Инициатором публичного обсуждения вопроса о безопасности и стандартах оказания услуг в сфере эстетической медицины для пациентов с социально значимыми заболеваниями, а также в тех случаях, когда пациент находится в фазе ремиссии (онкологические заболевания, ВИЧ/СПИД, сахарный диабет, туберкулез, гепатит) выступает Байкальская Ассоциация Специалистов Эстетической Медицины, оргкомитет всероссийского проекта «Сияние Байкала» и группа компаний «Сатэль». Второй важный вопрос — безопасность врача, который проводит инвазивные процедуры в сфере эстетической медицины.
Ввиду роста числа пациентов с социально значимыми заболеваниями, в том числе и в Иркутской области, этот вопрос стал особенно актуален и ранее не был заявлен в публичном пространстве.
На пленарную дискуссию приглашены :
- Н.Е. Мантурова, главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова
- Е.Ю. Зоркальцева, д.м.н., профессор, главный фтизиатр Иркутской области.
- Ю.К. Плотникова, кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ "ИОЦ СПИД", главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения по СФО.
- Т.П. Бардымова профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, член Правления Российской ассоциации эндокринологов, президент Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный внештатный специалист-эндокринолог г. Иркутска.
- В.В. Дворниченко, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГУЗ "Иркутский областной онкологический диспансер", заведующая кафедрой онкологии ГОУ ДПО ИГИУВ, главный онколог Сибирского Федерального округа, депутат Законодательного собрания Иркутской области первого созыв.
- В.В. Шпрах - врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, ректор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, главный невролог Иркутской области. Заслуженный врач Российской Федерации. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
- Е.В. Москвичева – аналитик индустрии красоты, эксперт по законодательству, регулирующему процессы в индустрии красоты.
- Э.Е. Сатардинова, к.м.н., председатель БАСЭМ, руководитель ГК «Сатэль»
И другие специалисты по социально значимым заболеваниям.
Общая цель дискуссии — создать методические рекомендации для работы врачей с данной категорией пациентов.
Мероприятие состоится при поддержке Иркутской государственной академии последипломного образования - филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Центра инновационной медицины научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, Научной библиотеки ИГУ им. В.Г. Распутина.
Дата: 23 июня, воскресенье
Время: 9.00-10.30
Место: ул. Лермонтова, 124, Иркутск, Библиотека ИГУ, им. Распутина
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