«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»

Иркутская область в медицинском сообществе известна не только благодаря уникальному озеру Байкал, но и как регион, которых входит в число территорий-лидеров по части некоторых социально значимых заболеваний. 23 июня в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала» пройдет пленарная дискуссия на тему: «Группы риска. Что можно и что нельзя? Возможность повышения качества жизни с помощью эстетических процедур у пациентов с социально значимыми заболеваниями. ВИЧ-инфекция, гепатиты, туберкулез, онкология, сахарный диабет и прочие».

Большинство социально значимых заболеваний в наше время — не приговор для пациента. Современная медицина позволяет ему вести активный образ жизни, быть полноправным и социально успешным членом общества. Такие заболевания как ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, туберкулез, сахарный диабет и аутоимунный терийодит имеют ряд противопоказаний. В том числе, они ограничивают арсенал врача косметолога. А в некоторых случаях создают риски и для самого специалиста, который выполняет процедуры.

Сегодня косметология — сфера медицины, которая отвечает за такой критерий, как качество жизни. От внешнего вида зависят и отношения с людьми, и продвижение по карьерной лестнице.

Как должен вести себя врач, чтобы обезопасить себя и не навредить пациенту? Имеет ли он право отказаться от проведения той или иной процедуры? Может ли он требовать от пациента предоставления сведений о состоянии здоровья? Законодательство и профессиональные регламенты в настоящее время не совершенны. И потому это — новая тема для обсуждения в профессиональном сообществе.

Инициатором публичного обсуждения вопроса о безопасности и стандартах оказания услуг в сфере эстетической медицины для пациентов с социально значимыми заболеваниями, а также в тех случаях, когда пациент находится в фазе ремиссии (онкологические заболевания, ВИЧ/СПИД, сахарный диабет, туберкулез, гепатит) выступает Байкальская Ассоциация Специалистов Эстетической Медицины, оргкомитет всероссийского проекта «Сияние Байкала» и группа компаний «Сатэль». Второй важный вопрос — безопасность врача, который проводит инвазивные процедуры в сфере эстетической медицины.

Ввиду роста числа пациентов с социально значимыми заболеваниями, в том числе и в Иркутской области, этот вопрос стал особенно актуален и ранее не был заявлен в публичном пространстве.

На пленарную дискуссию приглашены :

Н.Е. Мантурова, главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Е.Ю. Зоркальцева, д.м.н., профессор, главный фтизиатр Иркутской области.

Ю.К. Плотникова, кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ "ИОЦ СПИД", главный внештатный специалист по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения по СФО.

Т.П. Бардымова профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, член Правления Российской ассоциации эндокринологов, президент Ассоциации эндокринологов Иркутской области, главный внештатный специалист-эндокринолог г. Иркутска.

В.В. Дворниченко, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГУЗ "Иркутский областной онкологический диспансер", заведующая кафедрой онкологии ГОУ ДПО ИГИУВ, главный онколог Сибирского Федерального округа, депутат Законодательного собрания Иркутской области первого созыв.

В.В. Шпрах - врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, ректор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, главный невролог Иркутской области. Заслуженный врач Российской Федерации. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Е.В. Москвичева – аналитик индустрии красоты, эксперт по законодательству, регулирующему процессы в индустрии красоты.

Э.Е. Сатардинова, к.м.н., председатель БАСЭМ, руководитель ГК «Сатэль»

И другие специалисты по социально значимым заболеваниям.

Общая цель дискуссии — создать методические рекомендации для работы врачей с данной категорией пациентов.

Мероприятие состоится при поддержке Иркутской государственной академии последипломного образования - филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Центра инновационной медицины научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, Научной библиотеки ИГУ им. В.Г. Распутина.

Дата: 23 июня, воскресенье

Время: 9.00-10.30

Место: ул. Лермонтова, 124, Иркутск, Библиотека ИГУ, им. Распутина