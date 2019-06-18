В Иркутской области внедряется ускоренная модель технологического присоединения к электрическим сетям

Осенью 2018 года в Иркутской области была актуализирована «дорожная карта» по внедрению в регионе целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Как пояснил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, реализация этих мероприятий осуществляется для упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов России.

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области провело работу, направленную на ускорение прохождения процедур технологического присоединения к электрическим сетям с присоединяемой мощностью до 150 кВт при подаче заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Как пояснили специалисты, более 90 % заявителей идут проторенным путем, заполняя документы на технологическое присоединение в бумажном виде. Однако законодательство предусматривает и другой способ. В настоящее время можно подать заявку на технологическое присоединение в электронном виде через «Личный кабинет» пяти территориальных сетевых организаций, а именно:

ОАО «Иркутская электросетевая компания» – http://lk.irk-esk.ru;

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» – http://www.oke38.ru/portaltp/;

АО «Братская электросетевая компания» – http://tech.bresc.ru;

СП «Трансэнерго» – филиал ОАО «РЖД» – https://www.energopromsbyt.ru/login/;

филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» – http://oboronenergo.su/my/service/cabinet/.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской, на сайтах этих организаций имеются пошаговые инструкции для регистрации и подачи необходимых документов. Все взаимодействие между сетевой организацией и заявителем ведется в электронном виде, дополнительного оформления документов на бумажном носителе не требуется. Как отмечают энергетики, электронный способ подачи заявки гарантирует отсутствие очередей, сокращение сроков рассмотрения документов и полную прозрачность всех действий.

В городах с населением более 100 тыс. человек (Иркутск, Ангарск, Братск) за 2018 год было подано на технологическое присоединение к электрическим сетям 986 заявок, из них в электронном виде – 83, что составило 8 % от общего числа заявителей.