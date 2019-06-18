РУСАЛ представит шедевры мировой живописи на выставке RosUpack 2019

РУСАЛ примет участие в 24-ой международной выставке упаковочной индустрии RosUpack, которая пройдет с 18 по 21 июня 2019 года в Москве.

В рамках выставки РУСАЛ презентует стенд, композиционной основой которого станут живописные полотна, созданные с применением фольги, алюминиевой ленты, пергамента, пищевой пленки и других упаковочных материалов. В экспозиции будут представлены около 20 арт-объектов, которые воспроизводят знаменитые шедевры мировой живописи, в том числе «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Поцелуй» Густава Климта, «Крик» Эдварда Мунка, «Наполеон» Жака Луи Давида.

Кроме того, РУСАЛ представит весь спектр продукции, выпускаемой Даунстрим дивизионом компании: кашированную, лакированную и печатную фольгу, для ламинации, для различных технических назначений, а также многослойные упаковочные материалы, пищевые контейнеры.

На стенде компании также можно ознакомиться с алюминиевыми лентами, банками и крышками из ламистера, различными видами упаковочных материалов на основе бумаги, пергамента и гофрокартона.

Стенд РУСАЛа расположен в павильоне №3, зал №15.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).