ИК «Фридом Финанс»: Ориентир по глобальному экономическому росту составляет 2,8%-3,1%

Fitch ухудшило прогноз по росту мировой экономики на 2020 год до 2,7%, но оставило прогноз прежним на текущий год. Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс» считает, что ухудшение прогноза Fitch не вызовет негативной реакции рынка и не усилит обеспокоенность по поводу замедления экономики, по крайней мере в краткосрочной перспективе при отсутствии новых шоков на мировом рынке. Более важно то, что прогноз на текущий год остался без изменений, поскольку долгосрочные прогнозы часто корректируются:

– Считаю, что инвестсообщество больше тревожит развитие взаимоотношений Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а веских причин дальнейшей эскалации конфликта пока нет. В этой связи прогнозы международных организаций на текущий год остаются стабильными. Однако, если глава КНР не встретится с президентом США на саммите G20 для возобновления диалога по внешнеторговым вопросам, то, вероятно усугубление конфликта. Введение тарифов на еще не обложенные ими китайские товары общим объемом $300 млрд негативно отразится на мировой экономике. На этом фоне не исключен очередной пересмотр прогнозов рядом международных организаций. Тем не менее ожидаемый ориентир по экономическому росту на текущий год составляет 2,8–3,1%.

Несмотря на понижение прогноза экономики США до 1,8% с 1,9% в 2020 году, она остается достаточно сильной. Согласно скорректированной оценке, американский ВВП за первый квартал поднялся на 3,1%, причем снижение процентной ставки ФРС во второй половине текущего года простимулирует его дальнейший рост. Полагаю, что по итогам 2019-го ВВП США может прибавить 2,0–2,2%.